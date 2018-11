देश में 5 राज्यों में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा जिसमें छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है। जबकि राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और मिजरोम में वोटिंग बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां जीत के लिए सारे तरीके अपना रही है। ऐसे में तेलंगाना का एक प्रत्याशी चुनाव प्रचार में आम जनता को चप्पल बांट रहा है। चप्पल बांटते वक्त प्रत्याशी कह रहा है कि अगर वो वादे पूरे न करे तो इन्ही चप्पलों से उनकी पिटाई कर दें।

क्या है मामला

दरअसल पूरा मामला कोरातला विधानसभा के जगतियाल जिले के कोरातला क्षेत्र का है जहां निर्दलीय उम्मीदवार अकुला हनुमंत ने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर जनता को चप्पल बांटी और कहा कि अगर जीत के बाद मैंने अपने वादे पूरे न किए तो आप इन्ही चप्पलों से मेरी पिटाई कर दीजिएगा।

Akula Hanumanth, an Independent candidate from Koratla, Telangana hands out slippers to voters, asking them to hit him if he fails to deliver on promises if he is elected. #TelanganaElections2018 pic.twitter.com/cBTXaZwC2R

— ANI (@ANI) November 23, 2018