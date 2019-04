समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पूरे भारत में ईवीएम या तो गड़बड़ हैं या फिर भाजपा के पक्ष में वोट डाल रही हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग को टैग करते हुए ट्वीट किया, “पूरे भारत में ईवीएम या तो खराब हैं या फिर भाजपा के लिए वोट कर रही हैं ।” उन्होंने कहा कि “जिलाधिकारी कहते हैं कि निर्वाचन अधिकारी ईवीएम परिचालन की दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं हैं । साढ़े तीन सौ से अधिक ईवीएम बदली जा रही हैं।” सपा प्रमुख ने कहा कि “यह चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से आपराधिक लापरवाही है, वह चुनावी प्रक्रिया, जिस पर 50 हजार करोड़ रूपये खर्च हो रहे हैं।” उत्तर प्रदेश में दस सीटों के लिए तीसरे चरण के तहत आज मतदान हो रहा है।

बता दें कि केरल, असम और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत सामने आयी है। इन गड़बड़ी पर अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा कि यदि आज के डिजिटल भारत में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हों तो इससे शक होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि वह इस पर ध्यान दे और इसकी जांच कराए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आप ने गोवा में मॉक पोल के दौरान यह आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मॉक पोल के दौरान वोट भाजपा को ट्रांसफर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है।

EVMs across India malfunctioning or voting for the BJP. DMs say poll officials untrained to operate EVMs. 350+ being replaced. This is criminal negligence for a polling exercise that costs 50,000 crs.

Should we believe DMs @ECISVEEP, or is something far more sinister afoot? pic.twitter.com/eGsGUUBWai

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 23, 2019