कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़कर जेडीएस को समर्थन देगी AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी ने बताई वजह

महाराष्‍ट्र, बिहार और उत्‍तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उम्‍मीदवार उतारने वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और लोकसभा सदस्‍य असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। ओवैसी ने विधानसभा चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेक्‍युलर (JDS) का साथ देने का ऐलान किया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में JDS को इसका फायदा मिल सकता है। AIMIM प्रमुख ने कहा, ‘हमलोग आगामी कर्नाटक विधनसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। AIMIM चुनावों में JDS का समर्थन करेगी और उसके पक्ष में प्रचार अभियान भी चलाएगी। हम समझते हैं कि दोनों राष्‍ट्रीय पार्टियां (कांग्रेस और बीजेपी) पूरी तरह से फेल रही हैं।’

कर्नाटक विधानभा चुनावों को लेकर AIMIM की घोषणा के बाद ओवैसी पर वोट काट कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोप लगने लगे हैं। हैदराबाद से लोकसभा सदस्‍य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्‍होंने कहा, ‘वोट काट कर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप निराधार है। हमने गुजरात, झारखंड और जम्मू-कश्‍मीर में चुनाव नहीं लड़ा था। हम उत्‍तर प्रदेश और महाराष्‍ट्र में लोकसभा चुनाव में भी मैदान में नहीं थे। वहां कांग्रेस को क्‍या हुआ था?’ ओवैसी की पार्टी ने महाराष्‍ट्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पार्टी ने बिहार और उत्‍तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उस वक्‍त भी AIMIM पर वोट काटकर भाजपा को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

We will not contest in upcoming Karnataka elections, AIMIM will support JDS and will campaign for them. We feel both national parties have totally failed: Asaduddin Owaisi #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/wxQDgLjpl2

This allegation on us of cutting votes to benefit BJP is baseless. We did not contest in Gujarat,Jharkhand,J&K. Did not contest Lok Sabha from UP, Maharashtra. What happened to Congress there?: Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/13L0w04s6L

