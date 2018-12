Rajasthan, MP, Chhattisgarh Election Result 2018: मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्यप्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों के परिणाम/रुझान आ चुके हैं। लगभग हर जगह से बीजेपी को मायूसी हाथ लगी है। जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के हाथ सत्ता लगी है वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट(MNF) और तेलंगाना में TRS की सरकार बन रही है। मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस ही सबसे आगे है, हालांकि यहां पर कौन सरकार बनाएगा इस पर कुछ कहना जल्दबाजी हो सकती है। नतीजे देख जहां बीजेपी के खेमे में मायूसी है तो वहीं कांग्रेस इन नतीजों पर खासे उत्साहित दिख रही है। इन सबके बीच चुनाव नतीजों पर सोशल मीडिया यूजर्स भी मजे ले रहे हैं। यूजर्स सभी राजनीतिक दलों की स्थिति पर जमकर चुटकी ले रहे हैं। सबसे ज्यादा चुटकी बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर्स की ली जा रही है।

सोशल मीडिया पर बहुत से फनी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मीम है जिसमें पीएम मोदी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन कर पूछ रहे हैं कि अब क्या किया जाए। इस पर उधर से योगी कह रहे हैं कि कांग्रेस का नाम बदलकर बीजेपी रख दिया जाए।

इसी तरह के और भी तमाम मीम्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं।

BJP spokeperson getting ready for news debate after Rajastan, MP results#Results2018 #AssemblyElections2018 pic.twitter.com/STIhUN6ayU

— सीधे साधे Akshay (@sarcasticbuddy) December 11, 2018