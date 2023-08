INDIA गठबंधन की मुंबई मीटिंग में हिस्सा लेगी AAP, अपनी रणनीति को लेकर ये बोले अरविंद केजरीवाल

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी INDIA गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा लेगी।

अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि AAP इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होगी (File Photo- Express/Praveen Khanna)

Follow us on



instagram

telegram