दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकानों लगाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को उसके पीछे लगा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, “मोदी जी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के सहारे राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से लेकर मायावती और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली में आप तक मोदी-शाह की जोड़ी ने किसी भी राजनीतिक विरोधी को नहीं बख्शा है।” केजरीवाल ने ममता बनर्जी के ट्वीट को शेयर करते हुए यह टिप्पणी की है। ममता ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा राजनीतिक प्रतिशोध में उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर पश्चिम तक सभी को शिकार बना रही है। उन्होंने लिखा, “अखिलेश यादव से लेकर बहन मायावती जी तक किसी को भी भाजपा ने नहीं बख्शा। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक। भाजपा द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध। क्या वे डरे हुए हैं? क्या वे हताश हैं?”

बता दें कि पिछले शनिवार (19 जनवरी) को ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था जिसमें करीब दो दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेता जमा हुए थे। सभी ने कोलकाता से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। उस दौरान अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई से गठबंधन कर लिया है और इन एजेंसियों के जरिए राजनीतिक दुश्मनों को भाजपा सरकार परेशान कर रही है। इधर, केजरीवाल के ट्वीट पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें ट्रोल किया है। एक यूजर @Narendr52390096 ने लिखा है, “कितना बदल गया इंसान?”

@ravindramaurya ने लिखा है, “सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही नजर आता है मतलब आजकल केजरीवाल को हर तरफ इमानदार ही इमानदार नज़र आ रहे हैं मोदी को छोड़ के,यह लोग चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी पब्लिक को कब तक मूर्ख बनाओगे केजरीवाल,अन्नाजी जी उस दिन को कोस रहे होंगे जिस दिन उन्होंने तुम्हें अपनी टीम में लिया.”

@rajahindusth1 ने लिखा है, “केजरीवाल जी आप ने सबसे पहले अन्ना जी को धोखा दिया.. और अब जनता को धोखा दे रहे हो..”

@JayeshZ27504657 ने लिखा है, “ये तो आनेवाला चुनाव बता देगा कोन अच्छा है और साथ में तुम जैसे की जगह भी। हर बार अपने बच्चो की कसमें नहीं चलती।”

@AlokPranchal ने लिखा है, “मोदी जी से डर नहीं लगता तो कहे को एक हो रहे हो है हिम्मत तो आइ अलग अलग लड़ो..”

