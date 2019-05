लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण का मतदान बाकी है। चुनावों के साथ ही राजनीतिक पार्टी के नेता अपने बयानों से चर्चा में बना हुए है। ऐसे में तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान बॉलीवुड अभिनेता कमल हासन द्वारा दिए गए एक बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है और उसी बयान के बाद भाजपा उनपर लगातार हमला बोल रही है। दरअसल एक चुनाव प्रचार के दौरान कमल हासन ने कहा कि भारत का पहला आतंकवादी हिन्दू था, जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। कमल के इस बयान के भाजपा राष्ट्रीय महासचिव व तमिलनाडु भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं।

दिमागी संतुलन खो बैठे हैं वो: एक कार्यक्रम में शिरकत करने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे मुरलीधर ने कमल हासन पर जमकर हमला बोला इसके साथ ही विपक्ष पर भी कटाक्ष किया। मुरलीधर राव ने कमल के बयान पर कहा कि वो पगला गए हैं। आतंकवादी के नाम पर भारत में संपूर्ण जाति को या प्रदेश को या मजहब को इंगित करना बुद्धिमानी नहीं है या देश हित में भी नहीं है। यह सही समस्या का समाधान भी नहीं है। सभी मजहब के बारे में हमारी मान्यता है कि शांति और सौहार्द के लिए काम करें उसका गलत जिस प्रकार के विवेचना की जा रही है वह उनकी दिमाग की उपज है।

तमिलनाडु में कमल हासन का कोई अस्तित्व नही: भाजपा राष्ट्रीय महासचिव यही नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा की तमिलनाडू में उनका कोई समर्थन नहीं है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तमिलनाडू में कमल हासन चमकने के लिए ये सब कर रहे हैं लेकिन वह चमकने वाले सितारे नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग जो राजनीति में पहले से कर रहे हैं कमल हासन भी उसी रास्ते पर अपना नाम चमकाने के लिए चर्चा में रहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

नकारात्मक राजनीति करने को हमारे देश की जनता सही रूप में नहीं लेती: मुरलीधर राव ने बसपा प्रमुख मायावती द्वारा प्रधानमंत्री पर राजनितिक स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देने वाले बयान पर कहा कि वो पत्नी को छोड़कर आगे बढ़ने की बात प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं तो उस समय प्रधानमंत्री राजनीती में दूर दूर तक नहीं थे। 23 मई के बाद मायावती को समझ में आने वाला है कि व्यक्तिगत हमले या व्यक्तिगत चरित्र पर इस तरह की नकारात्मक राजनीति करने को हमारे देश की जनता सही रूप में नहीं लेती हैं और इससे उनके वोट में भी इज़ाफ़ा नहीं होने वाला है।

पश्चिम बंगाल में खतरे में है लोकतंत्र: वही पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा नेताओं पर हो रहे हमले पर कहा कि लोकतंत्र खतरे में हैं राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी भाषण देते हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हो रहा है तो गत कुछ वर्षों से वह बंगाल में हो रहा है। बंगाल में रैली निकालने नहीं देते, यात्रा करने नहीं देते, सार्वजनिक कार्यक्रम या रोड शो करने नहीं दिया जा रहा, गत कई महीने से यह काम वहां हो रहा लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को यह सीखना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रकार की हरकत से वो हमें सत्ता में आने से रोक नहीं पाए थे।

282 प्लस सीटों जीतेगी भाजपा: इसके साथ ही इस वर्ष बहुमत से सरकार बनने के सवाल पर मुरलीधर ने कहा कि नाम एनडीए का है लेकिन काम हमारा है और बीजेपी अकेले 282 से ज्यादा सीटें जीतेंगे पिछली बार जो हमारा आंकड़ा है उसको हम क्रॉस करेंगे। मै कर्नाटक का प्रभारी हूं इस बार हम पिछली सीटों से ज्यादा करने वाले हैं।

