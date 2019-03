2019 Lok Sabha Election से पहले जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीडीपी प्रमुख मुफ्ती ने सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संविधान से अनुच्छेद-370 को हटाया तो हिंदुस्तान से जम्मू-कश्मीर का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि फिर 1947 की तरह नए सिरे से नई शर्तों पर रिश्ते तय होंगे।

ये है महबूबा का पूरा बयानः उन्होंने अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच का पुल बताते हुए कहा, ‘अगर आप उसी पुल को तोड़ेंगे तो महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर के कानून की कसम खाती है, हिंदुस्तान के कानून की कसम खाती है तो फिर हम साथ देने का वादा कैसे कर सकते हैं? आपको फिर से हिंदुस्तान और जम्मू-कश्मीर का रिश्ता बनाना पड़ेगा। फिर तो नई शर्तें होंगी, नए समझौते होंगे। तो क्या आप 1947 की तरह उसके लिए तैयार हैं?’

#WATCH Mehbooba Mufti: If you break that bridge (Art 370)…then you will have to renegotiate relationship b/w India-Jammu&Kashmir, there will be new conditions…A Muslim majority state, would it even want to stay with you?…If you scrap 370, your relation with J&K will be over pic.twitter.com/HlAMZh3KcC

— ANI (@ANI) March 30, 2019