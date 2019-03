2019 Lok Sabha Election के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में जुटे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार (28 मार्च) को असम में विपक्ष पर चुटकी ली। असम के जोरहाट में रैली करते हुए उन्होंने कहा, ‘दिन में तो कांग्रेस के गोगोई जी और एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल आमने-सामने चुनाव लड़ते हैं। मगर जब रात होती है, दोनों के बीच में इलू-इलू चालू हो जाता है।’

#WATCH BJP President Amit Shah in Jorhat says, "Din mein to Congress party ke Gogoi ji aur Ajmal (AIUDF Cheif Badruddin Ajmal) aamne saamne chunaav ladte hain. Magar jab raat hoti hai, dono ke beech mein ilu-ilu chalu ho jata hai." #Assam pic.twitter.com/kx6Sk0EWYE — ANI (@ANI) March 28, 2019

‘विपक्ष के पास न नेता, नीति’: शाह ने अपने भाषण में विपक्ष के गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा, ‘विपक्ष के पास न तो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार है और ना ही ऐसी कोई नीति जो देश या लोगों के हित के लिए काम कर सके।’ उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के सैम पित्रौदा के बयान को भी फिर से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, ‘वो चाहते हैं हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। लेकिन हम देश में किसी भी तरह के आतंक को छोड़ेंगे नहीं। हमने असम एकॉर्ड के क्लॉज-6 को लागू करने के लिए एक समिति भी बनाई है। यह समिति अपनी रिपोर्ट इस साल में सौंप देगी।’

निशाने पर मनमोहन सिंहः अमित शाह ने कहा, ‘कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने असम को सिर्फ 50 हजार करोड़ रुपए दिए थे। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसे बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपए किया। मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं कि 10 साल के कार्यकाल में UPA सरकार ने असम के विकास के लिए क्या-क्या किया? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से 20 साल सांसद रहे लेकिन फिर भी कांग्रेस क्षेत्र का विकास करने में नाकाम रही।’

असम की संस्कृति बचानी है तो घुसपैठ रोकनी होगीः शाह ने कहा देश की जनता नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो गई है। पांच साल में देश के हर क्षेत्र में विकास करने के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। अगर आप असम की संस्कृति और विरासत को बचाना चाहते हैं तो घुसपैठ रोकना बेहद जरूरी है।

