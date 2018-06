CHSE Odisha +2 12th Arts, Commerce Result 2018: ऑनलाइन, SMS और स्मार्टफोन ऐप्स के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट

www.chseodisha.nic.in, www.bseodisha.nic.in, www.orissaresults.nic.in, CHSE Odisha +2 12th Arts Commerce Result 2018, CHSE Orrisa Plus Two 12th +2 Result 2018: इस वर्ष आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षा में लगभग 2.84 लाख स्टूडेंट्स उपस्थित हुए थे।

www.chseodisha.nic.in, www.bseodisha.nic.in, www.orissaresults.nic.in, CHSE Odisha +2 12th Result 2018, CHSE Orrisa Plus Two 12th +2 Result 2018 Arts Commerce: Council of Higher Secondary Education, CHSE शनिवार यानी 9 मई को कक्षा 12 की आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे जारी कर दिए। नतीजे आज सुबह 10.30 बजे जारी किए गए। इस वर्ष आर्ट्स का पास प्रतिशत 68.79 फीसद और कॉमर्स का 74.91 फीसद है। आर्ट्स में लड़कों का पास परसेंटेज 60.88 फीसद रहा तो 75.39 फीसद लड़कियों का पास हुई हैं। वहीं कॉमर्स में लड़कों का पास परसेंटेज 73.11 प्रतिशत और लड़कियों का 78.48 प्रतिशत है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स का पास परसेंटेज 52.61 फीसद है। रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं और स्टूडेंट्स इन्हें देख सकते हैं।

बता दें 12वीं की परीक्षा 6 से 29 मार्च तक आयोजित हुई थी। इस वर्ष आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षा में लगभग 2.84 लाख स्टूडेंट्स उपस्थित हुए। परीक्षा 1106 केंद्रों पर कराई गई थी। स्टूडेंट्स आज अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट कैसे और किन माध्यमों से चेक कर सकते हैं जानते हैं इसके बारे में। नतीजे आप ऑनलाइन, एसएमएस और अपने स्मार्टफोन ऐप्स के जरिए चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन नतीजे देखने के लिए आप chseodisha.nic.in, orissaresults.nic.in और indiaresults.com वेबपोर्टल्स पर लॉगइन कर सकते हैं।

ऊपर बताए गए वेबपोर्टल्स में से किसी भी एक पर लॉगइन करें। ‘CHSE Odisha +2 12th Result 2018, CHSE Orrisa Plus Two 12th +2 Result 2018 Arts Commerce‘ लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर सबमिट करने के बाद आप नतीजे देख सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें। वहीं एसएमएस से नतीजे देखने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर – RESULT<space>OR12<space>ROLL NUMBER – लिखना होगा और मैसेज को 56263 पर सेंड करना होगा। नतीजे आपको फोन पर मिल जाएंगे।

CHSE Odisha +2 12th Result 2018 out shortly at www.orissaresults.nic.in LIVE UPDATES

स्मार्टफोन ऐप पर नतीजे- स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। इसके लिए अपने फोन की ऐप्लिकेशन स्टोर में जाकर, सर्च बॉक्स में ‘CHSE Odisha Result 2018‘ टाइप करें। रेंटिंग्स के आधार पर अपने लिए बेस्ट ऐप सिलेक्ट करें। ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। अपना रोल नंबर रजिस्टर कराएं। नतीजे जारी होने पर आपको रिजल्ट अलर्ट मिल जाएगा। बता दें इस साल 12वीं साइंस का रिजल्ट बोर्ड ने 19 मई को जारी कर दिया है। इस वर्ष 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की परीक्षाओं में लगभग 365000 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।

