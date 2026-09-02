हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस (Teachers Day) मनाया जाता है। यह दिन देश के उन शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, सोच और भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में इस दिन विशेष कार्यक्रम, भाषण, सांस्कृतिक आयोजन और शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में शिक्षक दिवस के लिए 5 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे देश के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण जुड़ा है। आइए जानते हैं शिक्षक दिवस का इतिहास और बदलते दौर में इसकी प्रासंगिकता।

5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस?

भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की वजह डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे देश के प्रमुख दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनेताओं में शामिल रहे।

राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, डॉ. राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उनके शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने का तरीका है।

कहा जाता है कि जब उनके कुछ विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, तो राधाकृष्णन ने व्यक्तिगत जन्मदिन समारोह के बजाय इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के अवसर के रूप में मनाने का सुझाव दिया। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा विकसित हुई। इसलिए 5 सितंबर केवल किसी महान व्यक्ति की जयंती नहीं, बल्कि शिक्षा और शिक्षक की भूमिका को सम्मान देने वाला दिन बन गया।

कौन थे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन?

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय दर्शन और शिक्षा जगत के प्रमुख नाम थे। वे एक शिक्षक और दार्शनिक के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके थे और आगे चलकर वे देश के उपराष्ट्रपति और फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने।

राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, राष्ट्रपति के रूप में भी उन्हें उनकी विद्वता, भारतीय संस्कृति की गहरी समझ और दार्शनिक दृष्टिकोण के लिए सम्मान मिला। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ।

उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी या तकनीकी कौशल हासिल करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसी सोच विकसित करे, जिससे व्यक्ति तर्कशील बने, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में योगदान दे और यही विचार आज भी शिक्षक दिवस के मूल संदेश को मजबूत बनाता है।

शिक्षक दिवस का इतिहास क्या है?

भारत में शिक्षक दिवस की पहचान डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन से जुड़ी है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार माना गया और राधाकृष्णन जैसे शिक्षाविदों ने शिक्षा के उद्देश्य को केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित न रखने पर जोर दिया।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिक्षक दिवस के एक संबोधन में भी 5 सितंबर को डॉ. राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाए जाने को शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि बताया था।

इस तरह 5 सितंबर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में धीरे-धीरे एक ऐसे अवसर के रूप में स्थापित हुआ, जब विद्यार्थी अपने शिक्षकों के योगदान को याद करते हैं और समाज शिक्षक की भूमिका पर विचार करता है।

शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं

राधाकृष्णन के शिक्षा संबंधी विचार आज भी शिक्षक दिवस की आत्मा माने जा सकते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य केवल तथ्यों को याद कराना या तकनीकी दक्षता हासिल कराना नहीं था, बल्कि विद्यार्थियों में तर्क, विवेक और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना भी था। यही कारण है कि शिक्षक की भूमिका को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्ति के रूप में देखना अधूरा है।

एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को यह समझने में मदद करता है कि किसी समस्या का समाधान कैसे खोजा जाए, सही और गलत में अंतर कैसे किया जाए और असफलता के बाद दोबारा प्रयास कैसे किया जाए।

डिजिटल दौर में शिक्षक दिवस क्यों महत्वपूर्ण है?

आज विद्यार्थियों के पास जानकारी हासिल करने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक साधन मौजूद हैं। गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे टूल्स से कुछ ही सेकंड में किसी विषय की जानकारी हासिल की जा सकती है। ऐसे समय में एक सवाल स्वाभाविक है।

डिजिटल दौर में शिक्षक की जरूरत क्यों है?

इसका जवाब शिक्षक दिवस की वर्तमान प्रासंगिकता में छिपा है। जानकारी और ज्ञान एक ही चीज नहीं हैं। इंटरनेट जानकारी दे सकता है, लेकिन उस जानकारी को समझना, उसकी विश्वसनीयता परखना, सही संदर्भ में उसका इस्तेमाल करना और उससे निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना अभी भी मानवीय मार्गदर्शन की मांग करता है। यहीं शिक्षक की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है।

AI के दौर में शिक्षक की भूमिका बदलेगी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल ने शिक्षा के तरीके को बदलना शुरू कर दिया है। विद्यार्थी AI की मदद से सवालों के जवाब, नोट्स, सारांश और अध्ययन सामग्री तैयार कर सकते हैं।

मगर शिक्षक का काम केवल उत्तर उपलब्ध कराना नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों को सही सवाल पूछना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, रचनात्मकता का इस्तेमाल करना और नैतिक जिम्मेदारियों को समझना सिखाता है। इसलिए आने वाले समय में शिक्षक की भूमिका “जानकारी देने वाले” से आगे बढ़कर मेंटोर, गाइड और लर्निंग फैसिलिटेटर की हो सकती है।

स्कूल के कार्यक्रम तक सीमित नहीं शिक्षक दिवस

कई जगह शिक्षक दिवस का मतलब भाषण, कार्ड, फूल और सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित रह जाता है। हालांकि इस दिन का वास्तविक महत्व इससे कहीं बड़ा है। शिक्षक दिवस विद्यार्थियों और समाज को यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने शिक्षकों को कितना सम्मान देते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं।

शिक्षकों के सामने भी आज कई नई चुनौतियां हैं, जिसमें डिजिटल बदलाव, विद्यार्थियों की अलग-अलग सीखने की जरूरतें, मानसिक दबाव, बदलता पाठ्यक्रम और नई तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखने की आवश्यकता। इसलिए शिक्षक दिवस को शिक्षकों के सम्मान के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था पर संवाद का दिन भी बनाया जा सकता है।

शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता क्यों खास है?

शिक्षक-विद्यार्थी संबंध केवल कक्षा और पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं होता। विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक कई बार उस व्यक्ति की भूमिका निभाता है, जो उसे उसकी क्षमता पहचानने में मदद करता है।

कई विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक का प्रोत्साहन असफलता के समय उम्मीद बन जाता है। वहीं एक शिक्षक की छोटी-सी सलाह भविष्य के करियर और जीवन के फैसलों को प्रभावित कर सकती है।

यही वजह है कि शिक्षक दिवस का संदेश केवल “Thank You Teacher” कहने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए।

शिक्षक दिवस हमें क्या संदेश देता है?

5 सितंबर का दिन तीन महत्वपूर्ण संदेश देता है, जो इस प्रकार हैं।

पहला, शिक्षा समाज और राष्ट्र के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है।

दूसरा, शिक्षक की भूमिका केवल विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं है। वह विद्यार्थियों की सोच और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है।

तीसरा, बदलती तकनीक के बावजूद शिक्षा में मानवीय मार्गदर्शन, मूल्य और विवेक की भूमिका बनी रहेगी।