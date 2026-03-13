International Mathematics Day 2026: हर साल 14 मार्च को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों के बीच गणित के महत्व को बढ़ावा देना और यह दिखाना है कि गणित केवल पढ़ाई का विषय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, विज्ञान और तकनीक के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस वैश्विक दिवस की घोषणा UNESCO ने नवंबर 2019 में अपने 40वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी। इसके बाद पहली बार यह दिवस 14 मार्च 2020 को मनाया गया। इस पहल को अंतरराष्ट्रीय गणित समुदाय और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन का भी व्यापक समर्थन मिला था।

14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है International Mathematics Day?

14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने के पीछे एक खास कारण है। यह तारीख प्रसिद्ध गणितीय स्थिरांक पाई (π) से जुड़ी हुई है। कई देशों में तारीख को महीना-दिन (3-14) के रूप में लिखा जाता है, जो पाई के शुरुआती मान 3.14 से मेल खाता है। इसी वजह से 14 मार्च को लंबे समय से पाई दिवस (Pi Day) के रूप में भी मनाया जाता रहा है।

पाई एक गणितीय स्थिरांक है जो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है और यह गणित तथा विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की, तो पहले से लोकप्रिय पाई दिवस को ही इस वैश्विक गणित उत्सव के रूप में विस्तारित कर दिया गया।

International Mathematics Day 2026 की थीम

हर साल इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2026 की थीम, मैथमेटिक्स एंड होप “Mathematics and Hope” है।

इस थीम का उद्देश्य यह बताना है कि गणित भी आशा की तरह एक सार्वभौमिक संसाधन है। गणितीय सोच लोगों को जटिल समस्याओं को समझने, डेटा का सही विश्लेषण करने और समाज के लिए उपयोगी समाधान विकसित करने में मदद करती है।

इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के तहत दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें, गणित प्रतियोगिताएं, वर्कशॉप और सेमिनार, सार्वजनिक व्याख्यान, विज्ञान और गणित प्रदर्शनियां औऱ छात्रों के लिए जागरूकता अभियान शामिल हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं को गणित के प्रति प्रेरित करना और उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है?

वैश्विक स्तर पर 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, वहीं भारत में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियों और गणितीय विश्लेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत सरकार ने साल 2012 में उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था।

International Mathematics Day का महत्व

अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि गणित केवल कक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि विज्ञान और तकनीक के विकास में, डेटा और अनुसंधान में, इंजीनियरिंग और नवाचार में, दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में गणित की अहम भूमिका होती है।