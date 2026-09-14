हर साल 15 सितंबर को देश भर में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है लेकिन क्या आपने सोचा है कि इंजीनियर्स डे के लिए 15 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसका कारण भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक, भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती है। 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के मुद्देनहल्ली गांव में जन्मे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी सर एमवी को आधुनिक मैसूर का निर्माता कहा जाता है और उनके अद्वितीय योगदान को सम्मान देने के लिए ही उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाने की परंपरा 1968 में शुरू हुई।

नेशनल इंजीनियर्स डे के लिए 15 सितंबर की तारीख ही क्यों?

15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाए जाने के पीछे 3 बड़े कारण है, जो इस प्रकार हैं।

भारत के सबसे महान सिविल इंजीनियर का जन्मदिन

सर विश्वेश्वरैया सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, बल्कि अर्थशास्त्री, राजनेता और दूरदर्शी योजनाकार भी थे। उन्होंने कहा था, “Science is about knowing, Engineering is about doing.” उनके इसी ‘करके दिखाने’ के जज्बे ने देश को नई दिशा दी।

बांधों और बाढ़ प्रबंधन के जनक

एमवी सर ने 1903 में ‘ब्लॉक सिस्टम’ का आविष्कार किया, जो ऑटोमेटिक वाटर फ्लडगेट सिस्टम था। इसे सबसे पहले पुणे के खड़कवासला जलाशय में लगाया गया। इसके बाद, मैसूर का कृष्णा राजा सागर (KRS) डैम, जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था। हैदराबाद में मूसी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए उस्मान सागर और हिमायत सागर जुड़वां जलाशयों का निर्माण और विशाखापत्तनम बंदरगाह को समुद्र के कटाव से बचाने का सिस्टम भी एमवी सर की देने है।

आधुनिक मैसूर के निर्माता

1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान रहते हुए उन्होंने मैसूर को ‘मॉडल स्टेट’ बना दिया और उनके औद्योगिक और सामाजिक प्रोजेक्ट्स के कारण ही उन्हें आधुनिक मैसूर के जनक यानी “Father of Modern Mysore” कहा जाता है। 1955 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ‘नाइट’ की उपाधि दी, इसलिए उन्हें ‘सर’ कहा जाता है।

Engineers Day 2026 का महत्व

भारत आज दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियरों का घर है और AI स्किल में दुनिया में पहले नंबर पर है। ऐसे में ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को पाने के लिए इंजीनियरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यह दिन सिर्फ सर विश्वेश्वरैया को याद करने का नहीं, बल्कि देश के लाखों इंजीनियरों के राष्ट्र निर्माण में योगदान को सलाम करने का दिन है।