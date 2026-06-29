कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) का रिजल्ट 23 जून को जारी कर दिया गया। इस रिजल्ट के जारी हो जाने के बाद देशभर में सीयूईटी के आधार पर यूजी कोर्सेस में एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के रेस शुरू हो चुकी है। हर साल सीयूईटी के आधार पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के सामने ये सवाल जरूर आता है कि उन्हें जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है क्या उनकी वह यूनिवर्सिटी सीयूईटी स्कोर के आधार पर दाखिला देती हैं या नहीं? हर साल सीयूईटी के आधार पर एडमिशन देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। इस साल (2026) CUET में हिस्सा लेने वाले इंस्टीट्यूशन की अपडेटेड लिस्ट के अनुसार, देश की 300 से अधिक यूनिवर्सिटी सीयूईटी स्कोर के आधार पर एडमिशन दे रही हैं जिससे स्टूडेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शन इस साल मिल रहे हैं।

Delhi University Admission 2026: क्या बिना CUET के ग्रेजुएशन में मिल सकता है दाखिला? जानिए पूरी प्रक्रिया, CSAS पोर्टल से लेकर SOL तक

5 कैटेगिरी में बांटा गया है लिस्ट को

इस आर्टिकल में हम आपके लिए CUET 2026 स्कोर एक्सेप्ट करने वाली सभी यूनिवर्सिटी की पूरी अपडेटेड लिस्ट लाए हैं जिसे टाइप के हिसाब से कैटेगरी में बांटा गया है। सीयूईटी स्कोर के आधार पर एडमिशन देने वाली देशभर की यूनिवर्सिटी को 5 कैटेगिरी में बांटा गया है। इन कैटेगिरी में उन सभी विश्वविद्यालयों को रखा गया है जो सीयूईटी स्कोर के आधार पर एडमिशन देंगी। यह हैं वो 5 कैटेगिरी जिनके आधार पर बंटी हैं यूनिवर्सिटी-:

कैटेगिरीविश्वविद्यालयों की संख्या
केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities)47–50
राज्य विश्वविद्यालय (State Universities)36–42
डीम्ड विश्वविद्यालय (Deemed Universities)30–34
निजी विश्वविद्यालय (Private Universities)130–167
अन्य सरकारी संस्थान (Other Government Institutions)5–10
कुल300+

सीयूईटी स्कोर के आधार पर दाखिला देने वाले कुछ प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय

सीयूईटी के आधार पर एडिशन देने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 47-50 है। यहां हम आपको 22 प्रमुख विश्वविद्यालयों की लिस्ट दे रहे हैं।

क्रमांककेंद्रीय विश्वविद्यालयस्थान
1दिल्ली विश्वविद्यालय (DU)नई दिल्ली
2जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)नई दिल्ली
3बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU)वाराणसी, उत्तर प्रदेश
4अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU)अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
5जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI)नई दिल्ली
6हैदराबाद विश्वविद्यालयहैदराबाद, तेलंगाना
7बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (BBAU)लखनऊ, उत्तर प्रदेश
8केंद्रीय गुजरात विश्वविद्यालयगांधीनगर, गुजरात
9केंद्रीय आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालयअनंतपुर, आंध्र प्रदेश
10केंद्रीय राजस्थान विश्वविद्यालयअजमेर, राजस्थान
11केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालयकलबुर्गी, कर्नाटक
12केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालयबठिंडा, पंजाब
13केंद्रीय जम्मू विश्वविद्यालयजम्मू
14केंद्रीय कश्मीर विश्वविद्यालयश्रीनगर, जम्मू-कश्मीर
15केंद्रीय केरल विश्वविद्यालयकासरगोड, केरल
16हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालयउत्तराखंड
17इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU)अमरकंटक, मध्य प्रदेश
18महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालयमोतिहारी, बिहार
19केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयनई दिल्ली
20समक्का सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयतेलंगाना (CUET UG 2026 में नया शामिल)
21संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्लीनई दिल्ली (CUET UG 2026 में नया शामिल)
22राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) – दिल्ली एवं गुजरात परिसरदिल्ली एवं गुजरात (हाल ही में शामिल)

सीयूईटी के आधार पर एडमिशन देने वाली स्टेट यूनिवर्सिटी

देशभर में ऐसे 36-42 विश्वविद्यालय हैं जहां सीयूईटी के आधार पर स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं।

क्रमांकस्टेट यूनिवर्सिटी का नामस्थान
01डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्लीनई दिल्ली
02गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU)नई दिल्ली
03राजीव गांधी विश्वविद्यालयअरुणाचल प्रदेश
04असम विश्वविद्यालयसिलचर, असम
05त्रिपुरा विश्वविद्यालयत्रिपुरा
07मणिपुर विश्वविद्यालयइम्फाल, मणिपुर
08मिजोरम विश्वविद्यालयआइजोल, मिजोरम
09नागालैंड विश्वविद्यालयकोहिमा, नागालैंड
10सिक्किम विश्वविद्यालयगंगटोक, सिक्किम
11तेजपुर विश्वविद्यालयअसम

सीयूईटी स्कोर पर एडमिशन देने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय

डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार की सिफारिश पर UGC एक्ट के सेक्शन 3 के तहत UGC से खास दर्जा मिला है। CUET 2026 के आधार पर एडमिशन देने वाली ऐसी यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 30-34 है।

नोट:- BITS पिलानी और VIT केवल चयनित (Select) कार्यक्रमों में ही CUET UG 2026 स्कोर स्वीकार करते हैं।

क्रमांकडीम्ड विश्वविद्यालयस्थान
1टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS)मुंबई, महाराष्ट्र
2जामिया हमदर्दनई दिल्ली
3सिम्बायोसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालयपुणे, महाराष्ट्र
4अमृता विश्व विद्यापीठमतमिलनाडु
5मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (MAHE)कर्नाटक
6बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी*पिलानी, राजस्थान
7वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT)*तमिलनाडु
8श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालयजम्मू एवं कश्मीर

सीयूईटी स्कोर के आधार पर एडमिशन देने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी

CUET 2026 के आधार पर एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटी की एक कैटेगिरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगिरी भी है। इस कैटेगिरी में शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है। इस कैटेगिरी में शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या130-167 के करीब है। ये संस्थान राज्य के कानूनी कानूनों के जरिए बनाए जाते हैं, लेकिन इन्हें प्राइवेट ट्रस्ट या सोसाइटी मैनेज करती हैं। हालांकि इन विश्वविद्यालयों को UGC से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यहां कुछ प्रमुख प्राइवेट के नाम दिए गए हैं जो सीयूईटी के आधार पर एडमिशन देते हैं।

क्रमांकप्राइवेट यूनिवर्सिटीस्थान
1एमिटी यूनिवर्सिटीनोएडा, उत्तर प्रदेश
2शारदा यूनिवर्सिटीग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
3गलगोटिया यूनिवर्सिटीग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
4लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU)फगवाड़ा, पंजाब
5चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीमोहाली, पंजाब
6बेनेट यूनिवर्सिटीग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
7जी.डी. गोयनका यूनिवर्सिटीगुरुग्राम, हरियाणा
8के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटीगुरुग्राम, हरियाणा
9मानव रचना यूनिवर्सिटीफरीदाबाद, हरियाणा
10एसजीटी यूनिवर्सिटीगुरुग्राम, हरियाणा
11चितकारा यूनिवर्सिटीराजपुरा, पंजाब
12एपीजे स्ट्या यूनिवर्सिटीगुरुग्राम, हरियाणा
13निरमा यूनिवर्सिटीअहमदाबाद, गुजरात
14KIIT यूनिवर्सिटीभुवनेश्वर, ओडिशा
15एसआरएम यूनिवर्सिटीतमिलनाडु
16मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुरजयपुर, राजस्थान
17गीता यूनिवर्सिटीपानीपत, हरियाणा
18आईआईएमटी यूनिवर्सिटीमेरठ, उत्तर प्रदेश
19स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटीमेरठ, उत्तर प्रदेश
20बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटीलखनऊ, उत्तर प्रदेश
21एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (ASBM) यूनिवर्सिटीभुवनेश्वर, ओडिशा
22अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़अरुणाचल प्रदेश
23असम डाउन टाउन यूनिवर्सिटीगुवाहाटी, असम
24अवंतिका यूनिवर्सिटीउज्जैन, मध्य प्रदेश
25अजींक्य डी. वाई. पाटिल यूनिवर्सिटीपुणे, महाराष्ट्र
26आदानी यूनिवर्सिटीअहमदाबाद, गुजरात
27एपेक्स यूनिवर्सिटीजयपुर, राजस्थान
28अर्का जैन यूनिवर्सिटीझारखंड
29अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीबेंगलुरु, कर्नाटक
30AKS यूनिवर्सिटीसतना, मध्य प्रदेश