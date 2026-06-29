कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) का रिजल्ट 23 जून को जारी कर दिया गया। इस रिजल्ट के जारी हो जाने के बाद देशभर में सीयूईटी के आधार पर यूजी कोर्सेस में एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के रेस शुरू हो चुकी है। हर साल सीयूईटी के आधार पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के सामने ये सवाल जरूर आता है कि उन्हें जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है क्या उनकी वह यूनिवर्सिटी सीयूईटी स्कोर के आधार पर दाखिला देती हैं या नहीं? हर साल सीयूईटी के आधार पर एडमिशन देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। इस साल (2026) CUET में हिस्सा लेने वाले इंस्टीट्यूशन की अपडेटेड लिस्ट के अनुसार, देश की 300 से अधिक यूनिवर्सिटी सीयूईटी स्कोर के आधार पर एडमिशन दे रही हैं जिससे स्टूडेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शन इस साल मिल रहे हैं।
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5 कैटेगिरी में बांटा गया है लिस्ट को
इस आर्टिकल में हम आपके लिए CUET 2026 स्कोर एक्सेप्ट करने वाली सभी यूनिवर्सिटी की पूरी अपडेटेड लिस्ट लाए हैं जिसे टाइप के हिसाब से कैटेगरी में बांटा गया है। सीयूईटी स्कोर के आधार पर एडमिशन देने वाली देशभर की यूनिवर्सिटी को 5 कैटेगिरी में बांटा गया है। इन कैटेगिरी में उन सभी विश्वविद्यालयों को रखा गया है जो सीयूईटी स्कोर के आधार पर एडमिशन देंगी। यह हैं वो 5 कैटेगिरी जिनके आधार पर बंटी हैं यूनिवर्सिटी-:
|कैटेगिरी
|विश्वविद्यालयों की संख्या
|केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities)
|47–50
|राज्य विश्वविद्यालय (State Universities)
|36–42
|डीम्ड विश्वविद्यालय (Deemed Universities)
|30–34
|निजी विश्वविद्यालय (Private Universities)
|130–167
|अन्य सरकारी संस्थान (Other Government Institutions)
|5–10
|कुल
|300+
सीयूईटी स्कोर के आधार पर दाखिला देने वाले कुछ प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय
सीयूईटी के आधार पर एडिशन देने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 47-50 है। यहां हम आपको 22 प्रमुख विश्वविद्यालयों की लिस्ट दे रहे हैं।
|क्रमांक
|केंद्रीय विश्वविद्यालय
|स्थान
|1
|दिल्ली विश्वविद्यालय (DU)
|नई दिल्ली
|2
|जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)
|नई दिल्ली
|3
|बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU)
|वाराणसी, उत्तर प्रदेश
|4
|अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU)
|अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
|5
|जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI)
|नई दिल्ली
|6
|हैदराबाद विश्वविद्यालय
|हैदराबाद, तेलंगाना
|7
|बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (BBAU)
|लखनऊ, उत्तर प्रदेश
|8
|केंद्रीय गुजरात विश्वविद्यालय
|गांधीनगर, गुजरात
|9
|केंद्रीय आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय
|अनंतपुर, आंध्र प्रदेश
|10
|केंद्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय
|अजमेर, राजस्थान
|11
|केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय
|कलबुर्गी, कर्नाटक
|12
|केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय
|बठिंडा, पंजाब
|13
|केंद्रीय जम्मू विश्वविद्यालय
|जम्मू
|14
|केंद्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय
|श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर
|15
|केंद्रीय केरल विश्वविद्यालय
|कासरगोड, केरल
|16
|हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
|उत्तराखंड
|17
|इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU)
|अमरकंटक, मध्य प्रदेश
|18
|महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय
|मोतिहारी, बिहार
|19
|केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
|नई दिल्ली
|20
|समक्का सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
|तेलंगाना (CUET UG 2026 में नया शामिल)
|21
|संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली
|नई दिल्ली (CUET UG 2026 में नया शामिल)
|22
|राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) – दिल्ली एवं गुजरात परिसर
|दिल्ली एवं गुजरात (हाल ही में शामिल)
सीयूईटी के आधार पर एडमिशन देने वाली स्टेट यूनिवर्सिटी
देशभर में ऐसे 36-42 विश्वविद्यालय हैं जहां सीयूईटी के आधार पर स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं।
|क्रमांक
|स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम
|स्थान
|01
|डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली
|नई दिल्ली
|02
|गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU)
|नई दिल्ली
|03
|राजीव गांधी विश्वविद्यालय
|अरुणाचल प्रदेश
|04
|असम विश्वविद्यालय
|सिलचर, असम
|05
|त्रिपुरा विश्वविद्यालय
|त्रिपुरा
|07
|मणिपुर विश्वविद्यालय
|इम्फाल, मणिपुर
|08
|मिजोरम विश्वविद्यालय
|आइजोल, मिजोरम
|09
|नागालैंड विश्वविद्यालय
|कोहिमा, नागालैंड
|10
|सिक्किम विश्वविद्यालय
|गंगटोक, सिक्किम
|11
|तेजपुर विश्वविद्यालय
|असम
सीयूईटी स्कोर पर एडमिशन देने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय
डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार की सिफारिश पर UGC एक्ट के सेक्शन 3 के तहत UGC से खास दर्जा मिला है। CUET 2026 के आधार पर एडमिशन देने वाली ऐसी यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 30-34 है।
नोट:- BITS पिलानी और VIT केवल चयनित (Select) कार्यक्रमों में ही CUET UG 2026 स्कोर स्वीकार करते हैं।
|क्रमांक
|डीम्ड विश्वविद्यालय
|स्थान
|1
|टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS)
|मुंबई, महाराष्ट्र
|2
|जामिया हमदर्द
|नई दिल्ली
|3
|सिम्बायोसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय
|पुणे, महाराष्ट्र
|4
|अमृता विश्व विद्यापीठम
|तमिलनाडु
|5
|मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (MAHE)
|कर्नाटक
|6
|बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी*
|पिलानी, राजस्थान
|7
|वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT)*
|तमिलनाडु
|8
|श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय
|जम्मू एवं कश्मीर
सीयूईटी स्कोर के आधार पर एडमिशन देने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटी
CUET 2026 के आधार पर एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटी की एक कैटेगिरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कैटेगिरी भी है। इस कैटेगिरी में शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है। इस कैटेगिरी में शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या130-167 के करीब है। ये संस्थान राज्य के कानूनी कानूनों के जरिए बनाए जाते हैं, लेकिन इन्हें प्राइवेट ट्रस्ट या सोसाइटी मैनेज करती हैं। हालांकि इन विश्वविद्यालयों को UGC से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यहां कुछ प्रमुख प्राइवेट के नाम दिए गए हैं जो सीयूईटी के आधार पर एडमिशन देते हैं।
|क्रमांक
|प्राइवेट यूनिवर्सिटी
|स्थान
|1
|एमिटी यूनिवर्सिटी
|नोएडा, उत्तर प्रदेश
|2
|शारदा यूनिवर्सिटी
|ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
|3
|गलगोटिया यूनिवर्सिटी
|ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
|4
|लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU)
|फगवाड़ा, पंजाब
|5
|चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
|मोहाली, पंजाब
|6
|बेनेट यूनिवर्सिटी
|ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
|7
|जी.डी. गोयनका यूनिवर्सिटी
|गुरुग्राम, हरियाणा
|8
|के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी
|गुरुग्राम, हरियाणा
|9
|मानव रचना यूनिवर्सिटी
|फरीदाबाद, हरियाणा
|10
|एसजीटी यूनिवर्सिटी
|गुरुग्राम, हरियाणा
|11
|चितकारा यूनिवर्सिटी
|राजपुरा, पंजाब
|12
|एपीजे स्ट्या यूनिवर्सिटी
|गुरुग्राम, हरियाणा
|13
|निरमा यूनिवर्सिटी
|अहमदाबाद, गुजरात
|14
|KIIT यूनिवर्सिटी
|भुवनेश्वर, ओडिशा
|15
|एसआरएम यूनिवर्सिटी
|तमिलनाडु
|16
|मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर
|जयपुर, राजस्थान
|17
|गीता यूनिवर्सिटी
|पानीपत, हरियाणा
|18
|आईआईएमटी यूनिवर्सिटी
|मेरठ, उत्तर प्रदेश
|19
|स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी
|मेरठ, उत्तर प्रदेश
|20
|बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी
|लखनऊ, उत्तर प्रदेश
|21
|एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (ASBM) यूनिवर्सिटी
|भुवनेश्वर, ओडिशा
|22
|अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़
|अरुणाचल प्रदेश
|23
|असम डाउन टाउन यूनिवर्सिटी
|गुवाहाटी, असम
|24
|अवंतिका यूनिवर्सिटी
|उज्जैन, मध्य प्रदेश
|25
|अजींक्य डी. वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी
|पुणे, महाराष्ट्र
|26
|आदानी यूनिवर्सिटी
|अहमदाबाद, गुजरात
|27
|एपेक्स यूनिवर्सिटी
|जयपुर, राजस्थान
|28
|अर्का जैन यूनिवर्सिटी
|झारखंड
|29
|अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी
|बेंगलुरु, कर्नाटक
|30
|AKS यूनिवर्सिटी
|सतना, मध्य प्रदेश