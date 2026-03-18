नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने 17 मार्च 2026 (मंगलवार) को जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में प्रवेश के लिए आयोजित चयन परीक्षा (JNVST) का रिजल्ट जारी कर दिया। 13 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई फेज 1 की परीक्षा में जो स्टूडेंट शामिल हुए थे वह ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। साथ ही स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट इस परीक्षा में पास हुए हैं वह एडमिशन के लिए आगे की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।

अब आगे क्या होगा?

जेएनवीएसटी 2026 फेज 1 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब मेरिट लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) की प्रक्रिया चलेगी। डॉक्युमेंट वेरिफाई होने के बाद स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स को अलॉट किए गए स्कूल में जाकर अपने सभी अहम दस्तावेज दिखाने होंगे। डॉक्युमेंट वेरिफाई होने के बाद एडमिशन मिल जाएगा। स्टूडेंट के लिए अच्छी बात यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कोई फीस नहीं ली जाती।

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रिजल्ट के बाद यह है आगे एडमिशन की प्रक्रिया

JNV Result 2026 के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए स्टूडेंट्स को एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉट किए गए जवाहर नवोदय विद्यालय में जमा करना होगा। स्कूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है और डॉक्यूमेंट्स के सफल वैलिडेशन के बाद ही एडमिशन कन्फर्म किया जाता है।

एडमिशन कंफर्म के लिए इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

बर्थ सर्टिफिकेट

रेजिडेंस प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड)

रूरल सर्टिफिकेट (अगर जरूरी हो)

कास्ट सर्टिफिकेट (रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए)

डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)

पिछले दो सालों से एक ही जिले में पढ़ाई करने का प्रूफ

पासपोर्ट-साइज फोटो

स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए कोई तय पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट-वाइज मेरिट, कैटेगरी और सीट की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स को नीचे दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से कॉम्पिटिटिव स्कोर करना होगा। कटऑफ मार्क्स जल्द जारी किया जाएगा।

श्रेणी वाइज संभावित कटऑफ