कल्पना कीजिए… वर्षों से कोई ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया की नजरों से बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से छिपाकर रखा गया हो। वह कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, किसी घोटाले की फाइल, कोई गहरा ऐतिहासिक सच या किसी घटना के पीछे की ऐसी बात जिसके बारे में लंबे समय से किसी को पता नहीं था। यह जब अचानक सबके सामने आता है तो रहस्योद्घाटन कहलाता है।

साहित्य, समाचारों और औपचारिक भाषा में ‘रहस्योद्घाटन’ का अक्सर प्रयोग होता है। इस तरह के संदर्भ में खबरों और सामान्य बातचीत में ‘खुलासा’ शब्द भी खूब सुनने को मिलता है। दोनों शब्दों का संबंध छिपी हुई बात के सामने आने से है, लेकिन इनके भाव और प्रयोग में बारीक अंतर है।

‘रहस्योद्घाटन’ का सही अर्थ क्या है? रहस्योद्घाटन और खुलासा में क्या अंतर है? रहस्योद्घाटन में क्या कोई संधि है? अगर है तो कौन सी संधि है? आइए ‘सही हिंदी’ की आज की कड़ी में जानते हैं।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी के ऐसे शब्दों को सरल तरीके से समझाना है, जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन की भाषा और पत्रकारिता में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ, व्याकरण और प्रयोग को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति रहती है।

रहस्योद्घाटन का अर्थ

सरल भाषा में कहें तो जब कोई ऐसी बात, जो अब तक छिपी हुई थी, लोगों के सामने प्रकट होती है तो उसे रहस्योद्घाटन कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग खास तौर पर ऐसे संदर्भों में होता है, जहां किसी रहस्य या छिपे हुए तथ्य के प्रकट होने की बात हो।

रहस्योद्घाटन और खुलासा में अंतर

रहस्योद्घाटन में किसी रहस्य या गुप्त तथ्य के प्रकट होने का भाव अधिक स्पष्ट होता है। खुलासा का अर्थ किसी छिपी हुई बात को स्पष्ट रूप से सामने लाना है। यह शब्द बोलचाल और पत्रकारिता की भाषा में बहुत सामान्य है। खुलासा की तुलना में रहस्योद्घाटन अधिक औपचारिक और साहित्यिक संदर्भों में इस्तेमाल होता है।

रहस्योद्घाटन: किसी रहस्य या छिपे हुए तथ्य का प्रकट होना या किया जाना।

किसी रहस्य या छिपे हुए तथ्य का प्रकट होना या किया जाना। खुलासा: गुप्त बात को सामने लाना या उसका पता चलना।

उदाहरण

जनसत्ता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में चुनावी चंदे से जुड़े कई चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन किये गए।

जांच एजेंसी को मिली उस गुप्त डायरी ने कई बड़े घोटालों का रहस्योद्घाटन कर दिया।

मशहूर खेल पत्रकार और लेखक ने अपनी किताब में खेल से जुड़े कई अनजाने पहलुओं का रहस्योद्घाटन किया।

समानार्थी और विलोम शब्द

समानार्थी (पर्यायवाची): प्रकटीकरण, भंडाफोड़।

प्रकटीकरण, भंडाफोड़। विलोम: किसी बात को छिपाना या गुप्त रखना इसका विपरीत भाव है। रहस्योद्घाटन का कोई एक सर्वमान्य और प्रचलित विलोम शब्द नहीं है। संदर्भ के अनुसार गोपनीयता, रहस्य बनाए रखना, गुप्त रखना जैसे शब्द इसके विपरीत भाव व्यक्त कर सकते हैं।

संधि

रहस्योद्घाटन संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें गुण स्वर संधि का नियम छिपा है।

रहस्य: इसका अर्थ कोई गुप्त या छिपी हुई बात है।

इसका अर्थ कोई गुप्त या छिपी हुई बात है। उद्घाटन: इसका अर्थ खोलना, पर्दा हटाना या सामने लाना है।

इसका अर्थ खोलना, पर्दा हटाना या सामने लाना है। संधि का नियम: रहस्य के अंत में अ का स्वर है और उद्घाटन की शुरुआत उ से होती है। व्याकरण के नियमानुसार, जब अ+उ मिलते हैं तो ओ स्वर में बदल जाते हैं। यही कारण है कि रहस्य और उद्घाटन मिलकर रहस्योद्घाटन बन जाते हैं।

अभिप्राय

‘रहस्योद्घाटन’ केवल किसी छिपी हुई बात के सामने आने का नाम नहीं है। यह उस क्षण को भी व्यक्त करता है, जब अज्ञात से ज्ञात की ओर, पर्दे के पीछे से सामने की दुनिया की ओर कोई तथ्य आता है। किसी रहस्य का खुलना हमारी समझ को बदल सकता है, इसलिए ‘रहस्योद्घाटन’ शब्द में सिर्फ जानकारी मिलने का भाव नहीं, बल्कि किसी अनजानी या छिपी हुई सच्चाई के सामने आने का प्रभाव भी शामिल होता है। यही इसे सामान्य ‘खुलासा’ से थोड़ा अलग और अधिक प्रभावपूर्ण बनाता है।

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