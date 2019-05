West Bengal WBBSE Madhyamik Result 2019 LIVE Updates: पश्चिमी बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

West Bengal Madhyamik Result 2019 Date and Time: पिछले साल कुल 11,02,921 स्टूडेंट्स ने वेस्ट बंगाल बोर्ड के एग्जाम दिए थे।

WBBSE 10th Result 2018, West Bengal Madhyamik Result 2019 date and time: West Bengal Board of Secondary Education, WBBSE आज WB Madhyamik Result 2019, WB Board Class 10 Results जारी करने जा रहा है। रिजल्ट आज 21 मई 2019 को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। WB Madhyamik Results प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया जाएगा। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट जारी करने के बाद West Bengal Board of Secondary Education की आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे वह अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे।

WBSE के स्टूडेंट्स रिजल्ट जारी होने के बाद रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी चेक कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास SMS से भी रिजल्ट चेक करने का ऑप्शन होगा। पिछले साल कुल 11,02,921 स्टूडेंट्स ने वेस्ट बंगाल बोर्ड के एग्जाम दिए थे। यहां क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स examresults.net और indiaresults.com पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।