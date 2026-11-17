पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई अहम घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं की आवेदन फीस खत्म करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘भरोसा’ (Bhorosa) योजना लाने की तैयारी है। उच्च शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता’ योजना के तहत भी आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। हालांकि, इन योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लागू होने की तारीख से जुड़ी सभी जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं।

सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने पर नहीं लगेगी फीस

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को खत्म करेगी। इस कदम का उद्देश्य उन युवाओं का आर्थिक बोझ कम करना है, जो अलग-अलग सरकारी नौकरियों के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करते हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह घोषणा बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे का हिस्सा है।

Bhorosa Scheme: बेरोजगार युवाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता

पश्चिम बंगाल सरकार ‘भरोसा’ योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना की तैयारी चल रही है और इसकी विस्तृत जानकारी अलग से घोषित की जाएगी।

Bhagini Nivedita Scheme: छात्राओं को तीन साल में मिलेंगे 50,000

पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छुक छात्राओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता’ योजना भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने वाली छात्राओं को तीन साल में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना जनवरी 2027 में शुरू करने की घोषणा की गई है।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में उम्र सीमा को लेकर भी राहत

मुख्यमंत्री ने 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की घोषणा की है। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आयु सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। इस छूट को लागू करने के लिए संबंधित भर्ती नियमों और आधिकारिक अधिसूचनाओं का इंतजार करना होगा।

पश्चिम बंगाल में पांच साल में एक लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए एक लाख नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी बताया। इसमें पुलिस, शिक्षा और अन्य विभागों में भर्ती शामिल होगी।

600 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र

पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस के एक कार्यक्रम में 600 युवाओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क और बंगाल एनर्जी से जुड़े रोजगार शामिल थे।

ये नियुक्तियां PACE यानी Police Assistance in Career and Employment Enhancement पहल के माध्यम से कराई गईं। इनमें कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रेणियों के पद शामिल थे। सरकार ने यह भी कहा कि निजी उद्योगों को प्रोत्साहन देने में रोजगार सृजन को महत्व दिया जाएगा।

युवाओं के लिए क्या है सबसे जरूरी बात?

पश्चिम बंगाल सरकार की घोषणाओं में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आवेदन फीस में राहत, आयु सीमा में छूट और आर्थिक सहायता की योजनाएं शामिल हैं। छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा सहायता और अलग-अलग विभागों में भर्ती का लक्ष्य भी घोषित किया गया है। हालांकि, फीस माफी और ‘भरोसा’ योजना की विस्तृत गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है।