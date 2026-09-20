पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ़ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) 21 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2026 तक क्लास 12 सेमेस्टर 3 बोर्ड परीक्षा 2027 कराएगा। ज़्यादातर विषयों की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तय एग्जाम सेंटर पर होगी। हालांकि काउंसिल के 19 सितंबर को जारी नोटिस के मुताबिक म्यूज़िक और विज़ुअल आर्ट्स की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि वोकेशनल विषय की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होगी। काउंसिल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर इंविजिलेशन, एग्जाम हॉल पर रोक और OMR आंसर शीट के इवैल्यूएशन से जुड़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी की हैं।

WBCHSE क्लास 12 सेमेस्टर 3 टाइमटेबल 2027: परीक्षा की तारीखें

21 सितंबर: बंगाली (A), इंग्लिश (A), हिंदी (A), नेपाली (A), उर्दू, संथाली, ओडिया, तेलुगु, पंजाबी

बंगाली (A), इंग्लिश (A), हिंदी (A), नेपाली (A), उर्दू, संथाली, ओडिया, तेलुगु, पंजाबी 24 सितंबर: इंग्लिश (B), बंगाली (B), हिंदी (B), नेपाली (B), अल्टरनेटिव इंग्लिश

इंग्लिश (B), बंगाली (B), हिंदी (B), नेपाली (B), अल्टरनेटिव इंग्लिश 25 सितंबर: इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस ऑफ वेल-बीइंग, एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस ऑफ वेल-बीइंग, एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 28 सितंबर: फिजिक्स, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, अकाउंटेंसी

फिजिक्स, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, अकाउंटेंसी 29 सितंबर: कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायर्नमेंटल स्टडीज, एनवायर्नमेंटल साइंस, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स

कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायर्नमेंटल स्टडीज, एनवायर्नमेंटल साइंस, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स 30 सितंबर: स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, कमर्शियल लॉ और ऑडिटिंग की प्रीलिमिनरी, हिस्ट्री

स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, कमर्शियल लॉ और ऑडिटिंग की प्रीलिमिनरी, हिस्ट्री 1 अक्टूबर: केमिस्ट्री, जियोग्राफी, ह्यूमन डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज

केमिस्ट्री, जियोग्राफी, ह्यूमन डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज 3 अक्टूबर: फिलॉसफी

फिलॉसफी 12 अक्टूबर: मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंसेज के लिए बेसिक मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर (AGRI), जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, संस्कृत, फारसी, अरबी

मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंसेज के लिए बेसिक मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर (AGRI), जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, संस्कृत, फारसी, अरबी 13 अक्टूबर: साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सोशियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, फिशरीज और एक्वाकल्चर; दूसरी शिफ्ट में वोकेशनल सब्जेक्ट

साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सोशियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, फिशरीज और एक्वाकल्चर; दूसरी शिफ्ट में वोकेशनल सब्जेक्ट 14 अक्टूबर: बायोलॉजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कॉस्टिंग और टैक्सेशन

WB क्लास 12 सेमेस्टर 3 एग्जाम 2027: परीक्षा की गाइडलाइंस देखें

परीक्षा देने वाले छात्रों को यह ध्यान रखना होगा कि एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना पूरी तरह से मना है। काउंसिल ने चेतावनी दी है कि अगर एग्जाम के दौरान किसी कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाया जाता है, तो उसका एग्जाम और एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा।

प्रश्न पत्र चार भाषाओं में मिलेंगे, जिसमें बंगाली, इंग्लिश, हिंदी और ओल चिकी शामिल है। मल्टीपल चॉइस सवालों (MCQ) के जवाब देने के लिए छात्रों को OMR आंसर शीट मिलेगी। इस एकेडमिक साल के बोर्ड एग्जाम कराने के लिए, काउंसिल ने इंविजिलेशन के इंतज़ाम को मजबूत किया है। हर एग्जाम रूम में कम से कम दो इंविजिलेटर रखे हैं, जिसमें इंविजिलेटर-स्टूडेंट का रेश्यो 1:20 है।

इसके अलावा, हर परीक्षा केंद्र पर 20 स्टूडेंट्स पर एक काउंसिल नॉमिनी अपॉइंट किया जाएगा। काउंसिल नॉमिनी को सुबह 10 बजे तक सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। सीलबंद क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में ले जाए जाएंगे और स्टूडेंट्स के सामने खोले जाएंगे।

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UGC NET June 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परिणाम इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए घोषित किया गया है। इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा सितंबर में आयोजित की गई थी। अब इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड, क्वालिफाइंग स्टेटस और फाइनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…