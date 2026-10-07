पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली अविवाहित छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी आर्थिक सहायता योजना को मंजूरी दी है। भगिनी निवेदिता योजना (Bhagini Nivedita Scheme) के तहत पात्र छात्राओं को तीन साल की पढ़ाई के दौरान कुल ₹50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहयोग देना है। पूरे राज्य में यह योजना जनवरी 2027 से लागू की जाएगी।

एक साल में इतनी मिलेगी रकम

पश्चिम बंगाल की भगिनी निवेदिता योजना में लाभार्थियों को पूरी रकम एक साथ नहीं दी जाएगी बल्कि छात्राओं को अलग-अलग वर्षों में सहायता मिलेगी।

पढ़ाई का वर्ष मिलने वाली राशि पहला वर्ष 17,000 दूसरा वर्ष 17,000 तीसरा वर्ष 16,000 कुल 50,000

किन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ?

सरकार की घोषणा के अनुसार, यह सहायता उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं/छात्राओं के लिए है। हालांकि, अभी योजना की विस्तृत गाइडलाइन सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल उम्र सीमा, पारिवारिक आय, किस तरह के कोर्स में पढ़ने वाली छात्राएं पात्र होंगी और किन संस्थानों में पढ़ाई करने वालों को लाभ मिलेगा, जैसे सवालों पर अंतिम जानकारी सरकारी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

आवेदन कैसे करना होगा?

अभी सरकार की ओर से इस नई योजना के लिए आवेदन का आधिकारिक तरीका, पोर्टल, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए छात्राओं को फिलहाल किसी अनधिकृत लिंक पर आवेदन या शुल्क जमा करने से बचना चाहिए। आवेदन से जुड़ी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

योजना का मकसद क्या है?

इस आर्थिक सहायता का बड़ा उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा में बनाए रखना और पढ़ाई के दौरान आने वाली आर्थिक बाधाओं को कम करना है। खासकर उन छात्राओं के लिए यह मदद उपयोगी हो सकती है, जिन्हें कॉलेज की फीस, किताबों, परिवहन और अन्य शैक्षणिक खर्चों के कारण पढ़ाई छोड़ने का जोखिम रहता है।

पश्चिम बंगाल में पहले से कन्याश्री योजना भी चल रही है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा से जोड़े रखना और कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना है। आधिकारिक कन्याश्री पोर्टल के अनुसार पात्र अविवाहित छात्राओं को वार्षिक प्रोत्साहन और 18 वर्ष की उम्र के बाद एकमुश्त सहायता का प्रावधान है।

दूसरी छात्रवृत्तियों से अलग है यह योजना

पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा के लिए पहले से कई छात्रवृत्ति योजनाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मेन्स स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सहायता देती है। इसके आधिकारिक पोर्टल पर यूजी, पीजी और अन्य स्तरों के लिए अलग-अलग पात्रता और छात्रवृत्ति प्रावधान दिए गए हैं। नई भगिनी निवेदिता योजना का घोषित फोकस अविवाहित महिलाओं की उच्च शिक्षा को आर्थिक सहायता देना है।

अभी इन जानकारियों का इंतजार

छात्राओं को योजना के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक गाइडलाइन का इंतजार करना चाहिए। अभी मुख्य रूप से इन जानकारियों की जरूरत है:

आवेदन की शुरुआत कब होगी?

आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन?

कौन-कौन से UG/PG कोर्स शामिल होंगे?

सरकारी और निजी कॉलेजों के लिए क्या नियम होंगे?

आय सीमा लागू होगी या नहीं?

उम्र की कोई सीमा होगी या नहीं?

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे या किसी अन्य माध्यम से?