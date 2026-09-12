पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की परीक्षा कराने वाली संस्थाओं से कहा कि वे उन सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) कराने की तैयारी करें, जिनकी नियुक्ति 2009 के शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून लागू होने से पहले हुई थी।

राज्य के शिक्षा विभाग ने यह कदम शीर्ष अदालत के उस निर्देश के बाद उठाया है, जिसमें पात्र सेवारत शिक्षकों के लिए भी TET पास करना अनिवार्य किया गया है। इससे पश्चिम बंगाल में लगभग 90,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद है।

पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त किए गए और पांच साल से ज्यादा सेवाकाल शेष रहने वाले सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अनिवार्य है। इसके बाद, न्यायालय ने राज्यों, शिक्षक संघों और व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया।

29 मई, 2026 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता को बरकरार रखा, लेकिन योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया और 31 अगस्त, 2028 को अंतिम तिथि निर्धारित की। आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्यों और सक्षम अधिकारियों को समय-समय पर अधिमानतः वर्ष में दो बार, लगभग छह महीने के अंतराल पर टीईटी आयोजित करना चाहिए।

स्कूल शिक्षा विभाग ने 11 सितंबर को जारी की अधिसूचना

पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग ने 11 सितंबर को जारी अधिसूचना में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से प्रभावित शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मांगी है। विशेष सचिव चंद्रनाथ रॉय चौधरी के हस्ताक्षर वाली यह अधिसूचना, राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। परीक्षा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल या उससे कम समय बचा है, उन्हें नौकरी जारी रखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने की अनिवार्यता में छूट दी गई है। हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अगर ऐसे शिक्षक पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना होगा।

शीर्ष अदालत ने मई 2026 के आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने की तय समयसीमा में आगे कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

शिक्षक संगठनों में विरोध

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ शिक्षक संगठनों में विरोध भी है। बंगीय शिक्षक ओ शिक्षा कर्मी समिति ने 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट देने की मांग की है। समिति का तर्क है कि इनमें से कई शिक्षक पहले ही 15 से 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और इस स्तर पर उन्हें नई पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संगठन ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की भी मांग की है और आगे विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है।

पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां इस मुद्दे ने राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। अगस्त में, तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को शिक्षक शिक्षा परीक्षा (टीईटी) से “पूर्ण और स्थायी” छूट देने की मांग की गई। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आरटीई अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करने और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिशानिर्देशों के माध्यम से छूट प्रदान करने का आग्रह किया गया। तमिलनाडु ने कहा कि लगभग 3.28 लाख सरकारी शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं और तर्क दिया कि कई शिक्षकों ने 15 से 20 वर्षों की निर्बाध सेवा पूरी कर ली है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक टीईटी की अनिवार्यता को बरकरार रखते हुए अगस्त 2028 तक का अतिरिक्त समय दिया है। पश्चिम बंगाल की नवीनतम अधिसूचना से संकेत मिलता है कि राज्य अब अपने मौजूदा शिक्षकों के लिए एक समर्पित टीईटी प्रक्रिया के माध्यम से इस आवश्यकता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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