Weekly Current Affairs 9th-15th August 2026: आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य राज्यों की पीसीएस भर्ती, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, पुलिस भर्ती और राज्य स्तर पर होने वाली सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सही जानकारी वह तभी रख सकते हैं जब वह रोजाना देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से अपडेट रहेंगे।

एक ही फॉर्मेट में सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स

छात्र अक्सर रोजाना के करंट अफेयर्स से अवेयर नहीं रह पाते, इसलिए हम छात्रों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हर सप्ताह के शनिवार को वीकली खबरों का कलेक्शन बनाकर एग्जाम-ओरिएंटेड जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हर शनिवार एक ही फॉर्मेट में साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलने से आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। यहां देखिए 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स:-

राष्ट्रीय खबरें

80वां स्वतंत्रता दिवस और ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष – 15 अगस्त 2026 को देश ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए “शक्ति की सप्तधारा” का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण, युवाओं को AI ट्रेनिंग पर भी बात की।

संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित – 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र समय से पहले अनिश्चितकाल (Sine Die) के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बार मानसून सत्र के दौरान विपक्षी हंगामे के बीच सरकार ने 12 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए। इनमें एंटी-पेपर लीक अमेंडमेंट बिल (Public Examinations Amendment Bill 2026) प्रमुख था। सदन में नीट (NEET) मामले और छात्र प्रदर्शनों पर विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के कारण सत्र की उत्पादकता पर काफी असर पड़ा।

रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च – झारखंड की राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं। इन छात्रों ने बीते दस अगस्त को अपनी मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनातनी देखने को मिली। पुलिस ने मामले में 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए साक्षात्कार – अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन के लिए गठित सर्च कमेटी ने 11 और 12 अगस्त 2026 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में अंतिम चरण के इंटरव्यू आयोजित किए। इस पद के लिए देशभर से कुल 5,585 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद 16 उम्मीदवार अंतिम दौर तक पहुंचे। इंटरव्यू देने वालों में पूर्व IAS, पूर्व IPS अधिकारी शामिल हैं।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित – इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से नकदी बरामद होने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित पाया है और कहा कि वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। समिति की रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज वर्मा अपने आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत या स्वामित्व के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

अमेरिका-ईरान तनाव: पश्चिम एशिया में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस तनाव के बीच ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका हॉर्मुज जलमार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकता है। वहीं ईरान ने कहा कि हमेशा ईरान का रहा है और रहेगा।

इजरायल ने खारिज किया ‘गाजा शांति रोडमैप’: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका समर्थित गाजा शांति और निरस्त्रीकरण प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायली सेना गाजा से वापस नहीं हटेगी।

यूरोप में पूर्ण सूर्य ग्रहण: 12 अगस्त 2026 को पश्चिमी यूरोप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल और उत्तरी स्पेन के हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। स्पेन और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों में लाखों लोगों ने इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देखा। कई दशकों बाद यूरोप के मैदानी इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण का ऐसा नजारा देखने को मिला।

इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप: 15 अगस्त को तड़के इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र सतह से 10 किमी की गहराई में था, जिसके तुरंत बाद इंडोनेशियाई भूभौतिकी एजेंसी (BMKG) ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की।

अमेरिकी राज्यों द्वारा 15 अगस्त को ‘इंडिया डे’ घोषित करना: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका के कई प्रमुख राज्यों (जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और डेलावेयर) के राज्यपालों ने 15 अगस्त 2026 को अपने-अपने राज्यों में ‘इंडिया डे’ के रूप में मनाने का ऐलान किया।

खेल की खबरें

मिचेल स्टार्क ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मिचेल स्टार्क ने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपना 435वां विकेट लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

भारत का 600 टेस्ट: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। वह 600 टेस्ट खेलने वाला तीसरा देश बना। इससे पहले यह उपलब्धि केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की है।

U-23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत का जलवा: अंडर-23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 17 पदक अपने नाम किये। भारतीय दल ने प्रतियोगिता के पहले दिन 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। पुरुष सेबर में भारत ने पोडियम की सभी चार जगहों पर कब्जा किया, जबकि महिला वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार ने रचा इतिहास: राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सीमावर्ती शहर अनूपगढ़ के रहने वाले 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप चौथे दिन 2.21 मीटर की कूद लगाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और रजत पदक जीता।

अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स का खिताब जीता: भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त हान कियान शी पर संघर्षपूर्ण जीत के साथ अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत की खबर

NASA का ISRO को ‘मून बेस’ प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता: अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक साझेदारी देखने को मिली है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने ISRO को अपने लूनर आउटपोस्ट यानी ‘मून बेस’ प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। ‘आर्टमिस एकॉर्ड्स’ के तहत यह साझेदारी चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति और भविष्य के मंगल अभियानों की नींव रखेगी।

मनोरंजन जगत की खबरें

बॉक्स ऑफिस पर ‘आवारापन 2’ और ‘बंटवारा 1947’ का क्लैश: स्वतंत्रता दिवस वाले इस वीकेंड पर सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां इमरान हाशमी की आवारापन 2 ने शानदार ओपनिंग की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विभाजन पर बनी बंटवारा 1947 में सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी के अभिनय की काफी सराहना की जा रही है।

‘रामायण’ की 59,000+ स्क्रीन्स पर रिलीज: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही भव्य फिल्म ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज बनने जा रही है। यह फिल्म दुनिया भर में 59,000 से अधिक स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर वैश्विक स्तर पर नया रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी में है।

‘Haiwaan’ Teaser (अक्षय कुमार का खूंखार अवतार): अक्षय कुमार की आने वाले एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ का टीजर जारी कर दिया गया है। इंटरनेट पर सनसनी फैला रहे इस टीजर में अक्षय कुमार का अब तक का सबसे खूंखार और डरावना अवतार देखने को मिल रहा है।

‘Mirzapur: The Movie’ Trailer: वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के आने वाले पार्ट ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का धमाकेदार और एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी हो गया है। इस ट्रेलर में कालीन भैया का पुराना भौकाल बरकरार है, वहीं गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया के स्क्रीन प्रेजेंस ने बड़े पर्दे पर गदर मचाने की पूरी नींव रख दी है।

एजुकेशन और नौकरी की खबरें

SBI Clerk Vacancy 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के 9,766 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है।

कर्नाटक में 15,000 शिक्षक पदों पर भर्ती: कर्नाटक में स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट (GPSTR 2026) के तहत 15,000 प्राथमिक व हाई स्कूल शिक्षक पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त के दूसरे पखवाड़े से शुरू होगी।

BPSC Exam Calendar: बिहार लोक सेवा आयोग ने आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कार और रिजल्ट के लिए नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें आगामी शिक्षक नियुक्ति, प्रशासनिक सेवाओं और अन्य तकनीकी पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं की संभावित तिथियां, कुल वैकेंसी और रिजल्ट शेड्यूल स्पष्ट किया गया है।

East Coast Railway GDCE Recruitment 2026: ईस्ट कोस्ट रेलवे ने विभागीय अभ्यर्थियों और योग्य युवाओं के लिए GDCE कोटा के तहत 1,421 विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और अन्य पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि और विस्तृत दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।