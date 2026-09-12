Weekly Current Affairs 2026 (5th to 11th September 2026): आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य राज्यों की पीसीएस भर्ती, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, पुलिस भर्ती और राज्य स्तर पर होने वाली सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सही जानकारी वह तभी रख सकते हैं जब वह रोजाना देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से अपडेट रहेंगे।

एक ही फॉर्मेट में सप्ताह के वीकली करंट अफेयर्स

छात्र अक्सर रोजाना के करंट अफेयर्स से अवेयर नहीं रह पाते, इसलिए हम छात्रों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हर सप्ताह के शनिवार को वीकली खबरों का कलेक्शन बनाकर एग्जाम-ओरिएंटेड जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हर शनिवार एक ही फॉर्मेट में साप्ताहिक करंट अफेयर्स से आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय खबरें

18वां BRICS शिखर सम्मेलन: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। यह सम्मेलन 11 सितंबर को शुरू हुआ। इसका समापन 13 सितंबर को होगा। रूस, ईरान और चीन के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में मौजूद हैं। भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन की थीम – Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability है।

DILRMP 3.0 की तैयारी: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भू-संपत्तियों की डिजिटल पहचान के लिए जारी 14-अंकीय कोड को नाम दिया गया है। इसे भू-आधार या Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का अरावली समिति पर कड़ा रुख: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की सीमा तय करने वाली उच्चस्तरीय समिति की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी और 30 नवंबर तक अंतिम रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया।

पहला ‘बुजुर्ग-अनुकूल कार्यालय प्रमाणन’ लॉन्च: केरल सरकार ने बुजुर्गों की सुविधा के लिए भारत का पहला ‘एल्डर-फ्रेंडली ऑफिस सर्टिफिकेशन’ कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत सरकारी और निजी कार्यालयों को वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल व्यवस्था के आधार पर रेटिंग दी जाएगी।

सागर मंथन लॉन्च: 9 सितंबर को कोलकाता स्थित सरकारी कंपनी GRSE (गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स) ने एक नया समुद्री अनुसंधान जहाज पानी में उतारा। इस जहाज का नाम रखा गया है। यह जहाज NCPOR (नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च) के लिए बनाया जा रहा है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है।

इंटरनेशनल खबरें

UNGA का ‘करेक्ट द मैप’ प्रस्ताव पारित: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानचित्र (Cartography) में अफ्रीका महाद्वीप के सटीक भौगोलिक आकार को दर्शाने के उद्देश्य से ‘Correct the Map’ संकल्प को मंजूरी दी।

UN द्वारा ‘अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस’ की घोषणा: UNGA ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है।

WHO का ‘डिली घोषणापत्र’: पूर्वी तिमोर की राजधानी डिली में WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय सत्र के दौरान ‘Dili Declaration’ को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करना और ग्रामीण व तटीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है।

जर्मनी-रूस कूटनीतिक विवाद: लाइपज़िग (Leipzig) हवाई अड्डे पर बार-बार देखे गए अज्ञात ड्रोन हमलों के बाद जर्मनी ने देश में रूसी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए बॉन (Bonn) में रूसी वाणिज्य दूतावास और बर्लिन के ‘रशियन हाउस’ को बंद करने के आदेश दिए।

इग नोबेल पुरस्कार 2026: विज्ञान में “पहले हंसाने और फिर सोचने पर मजबूर करने वाले” अनुसंधानों के लिए ज़्यूरिख में दिए गए 36वें ‘इग नोबेल पुरस्कार’ में भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने केमिस्ट्री (रसायन शास्त्र) का शीर्ष पुरस्कार जीता।

खेल की खबरें

स्मृति मंधाना का ऐतिहासिक कीर्तिमान: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन और शतक बनाने वाली बल्लेबाज बनीं।

दलीप ट्रॉफी 2026: ईस्ट जोन की टीम ने 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया।

महिला क्रिकेट एशिया कप 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा।

जूनियर महिला हॉकी एशिया कप: चीन के मोकी (Moqi) में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 19-0 के रिकॉर्ड अंतर से रौंदा। इसके बाद सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर भारत ने फाइनल में प्रवेश किया।

काउंटी क्रिकेट में कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन: भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप के दौरान यॉर्कशायर की तरफ से खेलते हुए एसेक्स के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच में पहली बार 10 विकेट हासिल करने का कारनामा किया।

नियुक्तियां व सम्मान

सशस्त्र बल अस्पताल सेवा: लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप राघवन को सशस्त्र बल अस्पताल सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया।

ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस: मीडिया उद्योग से जुड़े मोहित जैन को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का नया अध्यक्ष चुना गया।