Weekly Current Affairs 2026 (29th August to 4th September 2026): आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य राज्यों की पीसीएस भर्ती, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, पुलिस भर्ती और राज्य स्तर पर होने वाली सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सही जानकारी वह तभी रख सकते हैं जब वह रोजाना देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से अपडेट रहेंगे।

एक ही फॉर्मेट में सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स

छात्र अक्सर रोजाना के करंट अफेयर्स से अवेयर नहीं रह पाते, इसलिए हम छात्रों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हर सप्ताह के शनिवार को वीकली खबरों का कलेक्शन बनाकर एग्जाम-ओरिएंटेड जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हर शनिवार एक ही फॉर्मेट में साप्ताहिक करंट अफेयर्स से आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय खबरें

पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 से 30 अगस्त 2026 के दौरान उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा की, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑली दरजाली दोस्तलिक’ से सम्मानित किया गया।

26वें SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद पर ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ का आह्वान किया और 2026 में पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच (Civilisation Dialogue Forum) की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

भारतीय नौसेना में ‘INS निपुण’ शामिल (31 अगस्त 2026): भारतीय नौसेना ने अत्याधुनिक ‘निस्तार श्रेणी’ के गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव पोत (Submarine Rescue Vessel) INS निपुण को आधिकारिक रूप से बेड़े में शामिल किया।

‘रक्षा’ (RAKSHA) रक्षा कूटनीति ढांचा जारी: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक सैन्य साझेदारियों और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत की अगली 10-वर्षीय रणनीति तैयार करते हुए RAKSHAनामक रक्षा कूटनीति दृष्टिकोण दस्तावेज जारी किया।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वीवर की भारत यात्रा (2-4 सितंबर 2026): बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वीवर भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई रक्षा सहयोग समझौते हुए, जिसके तहत भारत ब्रुसेल्स स्थित अपने दूतावास में पहला रक्षा अताशे (Defence Attaché) नियुक्त करेगा।

ISRO का EOS-05 उपग्रह प्रक्षेपण मिशन (4 सितंबर 2026): ISRO ने GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से अपने EOS-05 अर्थ ऑब्जर्वेशन (पृथ्वी अवलोकन) उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

इंटरनेशनल खबरें

26वां SCO शिखर सम्मेलन और बिश्केक घोषणापत्र: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में ‘बिश्केक घोषणापत्र’ अपनाया गया। सम्मेलन का मुख्य बिंदु आतंकवाद से निपटने के लिए एक सार्वभौमिक सुरक्षा केंद्र (Universal Security Center) की स्थापना को मंजूरी देना था।

भारत को GCAP 6th-जेनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में ‘डायलॉग पार्टनर’ दर्जा (30-31 अगस्त 2026): ब्रिटेन, जापान और इटली के संयुक्त ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (GCAP) ने भारत को आधिकारिक तौर पर अपने 6th-जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में ‘डायलॉग पार्टनर’ (Dialogue Partner) का दर्जा दिया।

UNGA में अफ्रीका के वास्तविक आकार पर ‘करेक्ट द मैप’ संकल्प (5 सितंबर 2026): संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने ‘Correct the Map’ प्रस्ताव अपनाया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों (Cartography) पर अफ्रीका महाद्वीप के वास्तविक और सटीक भौगोलिक आकार को दर्शाने पर वैश्विक सहमति बनी।

खेल की खबरें

गुजरात ने भारत का पहला ‘स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम’ लॉन्च किया (30 अगस्त 2026): गुजरात सरकार ने देश का पहला ‘स्पोर्ट्स जीनोमिक्स कार्यक्रम’ शुरू किया। इसका उद्देश्य एथलीटों के डीएनए, आनुवंशिकी और न्यूट्रिशन का विश्लेषण कर नई प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देना है।

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी में ऐतिहासिक रिकॉर्ड (31 अगस्त 2026): 15 वर्ष और 157 दिन की उम्र में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक (42 गेंदों में) बनाने वाले खिलाड़ी बने।

ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां डुरंड कप जीता: ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बगान सुपर जाइंट को 4-1 से हराकर अपना 17वां डुरंड कप खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में एडमंड लालरिंदिका ने हैट्रिक गोल दागे।

एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का खिताब जर्मनी ने जीता: बेलजियम में आयोजित एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर अपना लगातार दूसरा और कुल चौथा विश्व कप खिताब जीता। भारत इस टूर्नामेंट में 8वें स्थान पर रहा।

भारत-जापान टी20आई ‘सुज़ुकी कप’ की घोषणा (4 सितंबर 2026): बीसीसीआई और जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वरिष्ठ पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच ‘सुज़ुकी कप’ आयोजित करने का ऐलान किया।

ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी भारत को मिली (सितंबर 2026): अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आधिकारिक तौर पर पहली बार आयोजित होने वाली ‘महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027’ की मेजबानी श्रीलंका से स्थानांतरित कर भारत को सौंप दी।

प्रमुख पुरस्कार व सम्मान

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से चयनित 82 उत्कृष्ट शिक्षकों/शिक्षकों (48 स्कूल शिक्षक, 21 उच्च शिक्षा शिक्षक और 13 कौशल विकास शिक्षक) को शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026: एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा 31 अगस्त 2026 को की गई। इस वर्ष एशिया के 3 दिग्गजों – टॉमी कोह (सिंगापुर) – अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति में योगदान के लिए, रुना खान (बांग्लादेश) – दुर्गम इलाकों (‘फ्रेंडशिप’ एनजीओ) में स्वास्थ्य व सामाजिक विकास के लिए और बो की ( म्यांमार) – मानवाधिकारों और राजनीतिक बंदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए – को रमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा हुई।