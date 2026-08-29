Weekly Current Affairs 2026 (22nd to 28th August 2026): आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य राज्यों की पीसीएस भर्ती, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, पुलिस भर्ती और राज्य स्तर पर होने वाली सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सही जानकारी वह तभी रख सकते हैं जब वह रोजाना देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से अपडेट रहेंगे।

एक ही फॉर्मेट में सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स

छात्र अक्सर रोजाना के करंट अफेयर्स से अवेयर नहीं रह पाते, इसलिए हम छात्रों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हर सप्ताह के शनिवार को वीकली खबरों का कलेक्शन बनाकर एग्जाम-ओरिएंटेड जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हर शनिवार एक ही फॉर्मेट में साप्ताहिक करंट अफेयर्स से आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस: भारत में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ (National Space Day) के रूप में मनाया गया। 23 अगस्त 2023 को ISRO के चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है।

उत्तर प्रदेश में बायो पॉलिमर प्लांट: उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहला बड़े पैमाने का बायो पॉलिमर प्लांट अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। बीते गुरुवार को जिले के डीएम ने 3,080 करोड़ रुपये के निवेश से बन रहे इस प्लांट का दौरा किया।

‘संकल्प से सिद्धि का मोदी युग’ पुस्तक लॉन्च: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 27 अगस्त को द्वारा घनश्याम तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक ‘संकल्प से सिद्धि का मोदी युग’ का विमोचन किया गया।

सीएम-इम्पैक्ट रीड एंड राइज पहल: मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में पढ़ने की बुनियादी क्षमता सुधारने हेतु इस पहल की शुरुआत की। मेघालय सरकार की इस पहल का लक्ष्य सात साल की उम्र तक हर बच्चे को पढ़ने और लिखने योग्य बनाना है।

हाईकोर्ट की नई बेंच: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख क्षेत्र के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की मंजूरी दी।

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

मोलडोवा का 35वां स्वतंत्रता दिवस: 27 अगस्त 2026 को मोलडोवा ने अपना 35वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। मोलडोवा 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था।

इराक में भारत के नए राजदूत: अजय कुमार को इराक में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अजय ए. कुमार अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनका कूटनीतिक करियर करीब 24 साल का है और वे पश्चिम एशिया के मामलों के जानकार माने जाते हैं।

भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि सीमा वार्ता (25वां दौर): भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा वार्ता का 25वां दौर बीजिंग में आयोजित किया गया। वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व NSA अजीत डोभाल ने और चीन का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री वांग यी ने किया।

सोफी एडेनोट की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर अपनी पहली स्पेसवॉक पूरी की। इस उपलब्धि के साथ वह स्पेसवॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बन गईं। उन्होंने नासा (NASA) के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ इस मिशन को अंजाम दिया।

खेलकूद की खबरें

एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026: मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब विवान विशाल शाह ने जीता।

डूरंड कप 2026 का खिताब: 23 अगस्त 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए डूरंड कप के फाइनल मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया और 22 वर्षों का इंतजार खत्म किया।

FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026: नीदरलैंड्स के अमस्टेलवीन में भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व की 5वें नंबर की टीम जर्मनी को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट में ऐतिहासिक 5वां स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए हॉकी इंडिया ने टीम के लिए ₹50 लाख के नकद पुरस्कार की घोषणा की।

U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप: स्लोवाकिया में आयोजित U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 76 किग्रा वर्ग के फाइनल में भारत की काजल ढोचक ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराकर लगातार दूसरी बार U20 विश्व खिताब जीतकर इतिहास रचा।

डायमंड लीग 2026 फाइनल: भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट और दोहरे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कुल 12 अंक हासिल करते हुए ब्रुसेल्स में होने वाले डायमंड लीग 2026 के फाइनल के लिए आधिकारिक रूप से क्वालीफाई कर लिया। हालांकि वह चोट लगने की वजह से फाइनल नहीं खेल पाएंगे।

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज: भारत ने श्रीलंका को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले देवदत्त पडिक्कल ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुने गए।

पुरस्कार एवं सम्मान

47वां सरला पुरस्कार 2026: आशुतोष परिडा को उनकी पुस्तक ‘विश्वास दे पृथ्वी’ के लिए प्रतिष्ठित ‘सरला पुरस्कार 2026’ हेतु चुना गया। इसके तहत ₹7 लाख की नकद राशि प्रदान की जाती है।

पीएम इंटर्नशिप स्कीम अवार्ड्स: महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड्स 2026 में ‘ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन’ का पुरस्कार प्राप्त किया।

निशान-ए-इम्तियाज़ (पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान): बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की गंभीर बीमारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भारतीय मूल के दो पारसी डॉक्टरों – डॉ. जल रतनजी पटेल और डॉ. जल धाएभो-कू – को इस नागरिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।