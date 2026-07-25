Weekly Current Affairs 18th-24th July 2026: आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य राज्यों की पीसीएस भर्ती, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, पुलिस भर्ती और राज्य स्तर पर होने वाली सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सही जानकारी वह तभी रख सकते हैं जब वह रोजाना देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से अपडेट रहेंगे।

एक ही फॉर्मेट में सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स

छात्र अक्सर रोजाना के करंट अफेयर्स से अवेयर नहीं रह पाते, इसलिए हम छात्रों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हर सप्ताह के शनिवार को वीकली खबरों का कलेक्शन बनाकर एग्जाम-ओरिएंटेड जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हर शनिवार एक ही फॉर्मेट में साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलने से आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। यहां देखिए 18 जुलाई से 24 जुलाई के बीच का करंट अफेयर्स:-

राष्ट्रीय खबरें

मोदी सरकार में दूसरे केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा

2014 में बनी मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में दूसरी बार केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा 25 जुलाई 2026 को हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह इस्तीफा नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के चलते हुआ।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बना है?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं। उन्होंने 21 जुलाई 2026 को इस पद का कार्यभार संभाला है। एस. मुनावरी बेगम आयोग की उपाध्यक्ष बनी हैं।

3. समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने वाला चौथा राज्य

समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को पारित करने वाला देश का चौथा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम इस विधेयक को पारित कर चुके हैं।

4. ऑपरेशन जल राहत किस राज्य से शुरू हुआ?

बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन जल राहत असम से शुरू किया गया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना का ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान चलाया जाता है। इसके तहत सेना ने शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला है और राहत सामग्री बांटी है। इस ऑपरेशन के तहत 1000 के करीब लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है।

5. नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बना है?

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) 22 जुलाई को नियुक्त किया गया है। अनुरान जैन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी, मध्य प्रदेश कैडर हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की ओर से उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिली है।

अंतरराष्ट्रीय खबरें

यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री

सर्ही कोरेत्स्की (Serhii Koretskyi) यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उन्हें यूलिया सिरिडेंको की जगह यह जिम्मेदारी मिली है। यूक्रेन की संसfद (वेरखोव्ना राडा) ने 289 मतों से उनके पक्ष में मुहर लगाई।

2. वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसने की है?

वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (WAICO) एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 2026 को हुई और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। यह संगठन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में वैश्विक शासन, तकनीकी मानकों और विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

3. टाइगर लाइटनिंग 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है?

टाइगर लाइटनिंग 2026 सैन्य अभियास अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच शुरू हुआ है। यह संयुक्त अभ्यास 19 जुलाई 2026 को शुरू हुआ और 30 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसमें 160 से अधिक सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं।

खेल

स्पेन ने 16 साल बाद जीता फीफा वर्ल्ड कप

इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के लिहाज से फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल सबसे महत्वपूर्ण था। खिताबी मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर 16 साल के बाद फीफा विश्व कप अपने नाम किया था। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से मात दी।

पीवी सिंधु ने जीता जापान ओपन सुपर 750 का खिताब

भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में जापान की ही अकाने यामागुची को हराकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में सिंधु ने यामागुची को सीधे गेम में 21-17, 21-17 से मात दी।

वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज

टीम इंडिया के लिए 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने करियर के चौथे मैच में अर्द्धशतक लगाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल, वैभव सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने जिंब्बावे के खिलाफ 18 गेंद में हाफ सेंचुरी पूरी की थी।

झंडु कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीता

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शुक्रवार (24 जुलाई) को पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने भारत को पहला पदक दिलाया। ग्रुप बी में झंडू कुमार ने पहले प्रयास में 186 किलोग्राम और दूसरे प्रयास में 190 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया। 130.9 अंकों के साथ उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया।

ICC का 111वां सदस्य बना मॉरीशस

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का 111वां सदस्य देश मॉरीशस बना है। इसे जुलाई 2026 में एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की वार्षिक बैठक में मंजूरी दी गई। यानी कि अब यह देश भी क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा।

सर गारफील्ड सोबर्स का निधन

वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर और इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन 17 जुलाई 2026 को हुआ। उन्होंने 1954 से 1974 के बीच वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच खेले

मनोरंजन

1.72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन फिल्म) और ममूटी (ब्रह्मयुगम) को मिला है।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए मिला है। उनकी यह फिल्म ही बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड भी जीत पाई है।

बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड राजकुमार पेरियासामी को उनकी फिल्म अमरन के लिए मिला है।

बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवॉर्ड पाने वाले सितारे

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2026 में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवॉर्ड रिद्धिमान बनर्जी, तपोमोय देब, गीताश्री चक्रवर्ती, अरुंदेव पोथुला और अतिश एस. शेट्टी को मिला है।

एजुकेशन

इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत ने कितने मेडल जीते?

चीन में आयोजित इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड (IMO) में भारतीय छात्रों के दल ने दो गोल्ड और चार सिल्वर मेडल जीते हैं। जीतने वाली टीम में आरव गुप्ता (दिल्ली) और एबेल जॉर्ज मैथ्यू (कर्नाटक) शामिल हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडलिस्ट बैरव मुरुगन (कर्नाटक), कनव तलवार (दिल्ली), संजना फिलो चाको (केरल), श्रेया शांतनु मुंधड़ा (महाराष्ट्र) हैं। इसके अलावा, तलवार, गुप्ता और मैथ्यू की तिकड़ी के लिए IMO में यह लगातार दूसरा मेडल जीतने का सिलसिला है।

इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत ने कितने गोल्ड जीते?

ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित 58वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड (IChO) 2026 में भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते। भारत का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत ने चीन और वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से प्रथम रैंक (विश्व चैंपियन) हासिल की।

37वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने मेडल जीते?

भारत ने लिथुआनिया के विलनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड (IBO) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 मेडल अपने नाम किए हैं जिसमें 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल हैं। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 19 जुलाई 2026 के बीच किया गया था, जिसमें दुनिया भर के कई प्रतिभाशाली छात्रों ने हिस्सा लिया।

साइंस एंड टेक्नोलॉजी

देश के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है?

भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 (Vikram-1) है। इसे हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस कंपनी ने तैयार किया है, और इसका पहला सफल परीक्षण मिशन ‘आगमन’ नाम से 18 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया था।

देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी की स्थापना

भारत की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में की गई है। इसका निर्माण राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा किया गया है।

पुरस्कार और योजना

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का हाल ही में हुआ उद्घाटन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 20 राज्यों में बने 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर लगभग 1,570 करोड़ की लागत आई है।

अजीत डोभाल को मिलेगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार

साल 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें 1 अगस्त 2026 को पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा।

17वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किसे मिलेगा?

17वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 गुजरात सरकार, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और इंडोगल्फ क्रॉपसाइंसेज के एमडी संजय अग्रवाल जैसे प्रमुख विजेताओं को प्रदान किया गया है।