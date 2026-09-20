Weekly Current Affairs 2026 (13th to 19th September 2026): आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य राज्यों की पीसीएस भर्ती, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, पुलिस भर्ती और राज्य स्तर पर होने वाली सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सही जानकारी वह तभी रख सकते हैं जब वह रोजाना देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से अपडेट रहेंगे।

एक ही फॉर्मेट में सप्ताह के वीकली करंट अफेयर्स

छात्र अक्सर रोजाना के करंट अफेयर्स से अवेयर नहीं रह पाते, इसलिए हम छात्रों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हर सप्ताह के शनिवार को वीकली खबरों का कलेक्शन बनाकर एग्जाम-ओरिएंटेड जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हर शनिवार एक ही फॉर्मेट में साप्ताहिक करंट अफेयर्स से आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय खबरें

BRICS नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया गया: 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से ‘न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन’ अपनाया गया। इसमें वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

DILRMP 3.0 का शुभारंभ: केंद्र सरकार ने ‘डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP 3.0)’ को 100% केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) के रूप में मंजूरी दी। इसका उद्देश्य संपत्ति के डिजिटलीकरण के माध्यम से ‘Ease of Living’ को बढ़ावा देना है।

‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान: जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से देशव्यापी ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ पखवाड़े की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुनिश्चित करना है।

एबीवीपी जीता डूसू चुनाव: एबीवीपी ने डूसू चुनाव 2026-27 में अध्यक्ष सहित तीन पदों पर जीत दर्ज की। एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष जबकि निर्दलीय प्रत्याशी दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष चुने गए। सचिव पद पर एबीवीपी की रिया छाबड़ी और सह सचिव पर लक्ष्य राज सिंह ने जीत हासिल की।

इंटरनेशनल खबरें

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA): भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता अंतिम चरण में पहुंची। 2026 के अंत तक इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई गई है।

अमेरिका भारत लगाएगा 100% टैरिफ: अमेरिका ने ‘Sanctioning Russia and Iran Act, 2026’ पारित किया, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर साइन कर दिए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र शुरू: न्यूयॉर्क में UN महासभा के सत्र में लगभग 130 देशों के नेता जुटे, जहाँ यूक्रेन, पश्चिम एशिया और AI गवर्नेंस प्रमुख मुद्दे रहे।

ट्रंप-शी जिनपिंग शिखर वार्ता तय: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 24 सितंबर को वॉशिंगटन में बैठक तय हुई, जिसमें व्यापार, ताइवान और AI प्रमुख मुद्दे होंगे।

खेल की खबरें

जापान में एशियाई खेल 2026 शुरू: नागोया और आइची प्रांत में 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ हुआ, जिसमें 45 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

इंग्लैंड बनी नंबर-1 T20 टीम: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 3-0 से हराकर ICC पुरुष T20 रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया।

भारत-जापान ऐतिहासिक क्रिकेट मैच: एशिया कप में जापान की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। 18 सितंंबर को हुए इस मैच में भारत ने जीत दर्ज की। अब 22 सितंबर को एशिया कप में जापान की पुरुष टीम पहली बार भारत जैसी ICC पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी।

डेविस कप से भारत बाहर: सुमित नागल की हार के बाद दक्षिण कोरिया ने भारत को 3-1 से हराकर डेविस कप क्वालीफायर से बाहर कर दिया।

सम्मान

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2026: कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2026 देने की घोषणा की गई।

ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री: मराठी फिल्म ‘गोंधल’ को 99वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर 2027) के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया।

78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स 2026: लॉस एंजेलिस में हुए एमी अवॉर्ड्स में ‘Widows Bay’ ने सबसे ज्यादा 14 पुरस्कार जीते।

जीन स्मार्ट ने बनाया रिकॉर्ड: अभिनेत्री Jean Smart ने ‘Hacks’ के लिए लगातार हर सीजन में लीड कॉमेडी एक्ट्रेस का एमी अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया



