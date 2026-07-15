पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने लेटरल एंट्री टेस्ट के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JELET) 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाकर अपना JELET Rank Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। बोर्ड ने रिजल्ट के साथ JELET 2026 Final Answer Key भी जारी कर दी है। अब जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को पश्चिम बंगाल के विभिन्न इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी संस्थानों में सेकेंड ईयर में प्रवेश मिलेगा।

WBJEE JELET Rank Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर JELET 2026 सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. JELET Rank Card लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपना Application Number और Password दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन करते ही आपका रैंक कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रैंक कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

रैंक कार्ड में दर्ज जानकारी जरूर जांचें

रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत WBJEEB से संपर्क करना चाहिए, ताकि काउंसलिंग से पहले उसे ठीक कराया जा सके।

काउंसलिंग में रैंक कार्ड होगा जरूरी

JELET 2026 रैंक कार्ड प्रवेश प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। काउंसलिंग, सीट आवंटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को इसे प्रस्तुत करना होगा। इसलिए इसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।

फाइनल आंसर-की भी हुई जारी

रिजल्ट के साथ WBJEEB ने JELET 2026 Final Answer Key भी जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की गई है। इसी के आधार पर परिणाम घोषित किए गए हैं।

JELET क्या है?

JELET (लेटरल एंट्री टेस्ट के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा) पश्चिम बंगाल में आयोजित एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है। इसके माध्यम से योग्य डिप्लोमा और बीएससी पास उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (Lateral Entry) में प्रवेश दिया जाता है।

WBJEE JELET Result 2026 Direct Link