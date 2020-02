WBJEE Answer key 2020 Released: वेस्ट बंगाल जेईई की आंसर की जारी, ऐसे करें चेक, आपत्ति दर्ज कराने की ये है डेडलाइन

पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (WBJEE) 2020 की आंसर की आज 17 फरवरी, 2020 को जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपनी आंसरी की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर चेक कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा रविवार, 2 फरवरी को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। यदि किसी उम्मीदवार को आंसर की में कोई गतली मिलती है, तो वह 19 फरवरी की शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों को एक सवाल के ऑब्जेक्शन के लिए 500 रुपये का फीस देनी होगी। बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और बोर्ड के अनुसार फाइनल आंसर की के किसी भी सवाल पर विचार नहीं किया जाएगा। रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर भी तैयार किया जाएगा।

परिणाम के आधार पर, परीक्षा में एक उम्मीदवार के स्कोर के आधार पर दो मेरिट सूची बनाई जाएगी – एक सामान्य योग्यता रैंक (GMR) और एक फार्मेसी मेरिट रैंक (PMR)। जादवपुर विश्वविद्यालय (JU) को छोड़कर, PMR फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लागू होगा। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश, काउंसलिंग जीएमआर स्कोर पर आधारित होगा।

WBJEE 2020 answer key How to check: आंसर की चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर कैंडिडेट्स को ‘View and Challenge Answer Key WBJEE 2020’ का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। अब कैंडिडेट्स को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन नंबर एंटर करना होगा। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आंसर की आपके सामने आ जाएगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App