पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने 14 मई 2026, गुरुवार को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। परिणाम की घोषणा बोर्ड की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साल के पासिंग प्रतिशत, जेंडर वाइज रिजल्ट और टॉपर्स के नाम की जानकारी दी गई। इस साल बंगाल बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन के अद्रितो पॉल ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। अद्रितो पॉल को 500 में से 496 नंबर मिले हैं। उस हिसाब से उनका पासिंग प्रतिशत 99.2 फीसदी रहा है।

टॉप 10 में 64 स्टूडेंट्स ने बनाई जगह

इस साल टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 64 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है, जिसमें 56 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं। राज्य में दूसरे स्थान पर जिष्णु कुंडू और रितोप्रोतो नाथ संयुक्त रूप से सेकंड टॉपर रहे हैं। दोनों को 500 में से 495 नंबर मिले हैं। वहीं इस मेरिट सूची में तीसरे स्थान पर कुल 5 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। इनमें देबप्रिया माझी, टोनमोय मंडल, सौम्या रॉय, शुभायुं मंडल और प्रीतम बल्लभ शामिल हैं। इन सभी ने परीक्षा में 98.8 परसेंट मार्क्स हासिल किए हैं।

WBCHSE West Bengal HS 12th Result 2026 Out: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 94.14 प्रतिशत बच्चे पास

पश्चिम बंगाल 12वीं टॉपर लिस्ट 2026

रैंक नाम मार्क्स प्रतिशत 1 अद्रितो पाल 496/500 99.20% 2 जिष्णु कुंडू 495 99% 2 रितोप्रोटो नाथ 495 99% 3 देबप्रिया माझी — 98.80% 3 तन्मय मंडल — 98.80% 3 सौम्य रॉय — 98.80% 3 शुभायन मंडल — 98.80% 3 प्रीतम बल्लभ — 98.80% 5 सिंघचन नंदी 691 98.71% 5 चौधरी मोहम्मद आसिम 691 98.71% 5 इंद्रजीत घोष 691 98.71% 5 सौमित्र करन 691 98.71%

इस साल का पासिंग प्रतिशत

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस साल कोलकाता के चार स्टूडेंट्स टॉप 10 में शामिल हैं। इस साल कुल 94.14 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले पासिंग प्रतिशत में करीब 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल का पासिंग प्रतिशत 90.79 फीसदी था। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अधिक रहा है। इस साल लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 91.79 परसेंट रहा है, जबकि मेल स्टूडेंट्स का पास परसेंटेज 89.71 परसेंट रहा।