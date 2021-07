WBCHSE West Bengal 12th HS Result 2021: पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद (WBCHSE) द्वारा पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा 2021 का रिजल्ट आज दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट- wbchse.nic.in और wbresults.nic.in पर ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके अलावा, HS रिजल्ट शाम 4 बजे से एसएमएस और ऐप के माध्यम से भी देखा जा सकता है। छात्र ‘WBCHSE Results 2021’ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो Google Play Store और results.shiksha पर उपलब्ध है।

एसएमएस से रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को WB12 के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 56070, 5676750 या 56263 पर एसएमएस करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने माता-पिता और छात्रों की मांगों के कारण कक्षा 10 और 12 की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर विचार करने के बाद दोनों बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। बाद में उन्होंने एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया जिसने परीक्षा के लिए मूल्यांकन पैटर्न तय किया।

West Bengal HS Uccha Madhyamik Result 2021: When and where to check

रिजल्ट शाम 4 बजे से आधिकारिक वेबसाइटों, एसएमएस और ऐप्स के माध्यम से देखा जा सकता है। छात्र अपना रिजल्ट दो आधिकारिक वेबसाइट- wbchse.nic.in और wbresults.nic.in पर देख सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखें। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी किया जाएगा।

छात्रों का मूल्यांकन 40:60 के अनुपात के आधार पर किया गया है। कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षाओं के साथ-साथ कक्षा 10 की परीक्षाओं मे चार विषयों में आए सबसे ज्यादा नंबरों को ध्यान में रखकर रिजल्ट बनाया गया है। कक्षा 10 के नंबरों को 40 प्रतिशत वेटेज दिया गया है और शेष 60 प्रतिशत कक्षा 11 के फाइनल और कक्षा 12 के प्रैक्टिकल और थ्योरी पर निर्भर है। WBBSE बोर्ड ने इस साल के लिए कक्षा 10 या माध्यमिक परीक्षा परिणाम पहले ही घोषित कर दिया है, जिसमें 100 प्रतिशत पासिंग पर्सेंटेज दर्ज किया गया था।