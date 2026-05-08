WBBSE West Bengal 10th Result 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) ने आज यानी 8 मई 2026 को पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 10वीं) रिजल्ट जारी कर दिया है। अब छात्र आधिकारिक वेबसाइटों पर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और डब्ल्यूबी माध्यमिक रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी यहां मिलेगी।

West Bengal 10th Result 2026 LIVE Update Direct Link

छात्र अपना रिजल्ट WBBSE Official Website और WB Results Portal पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा छात्र IE Education Portal पर भी रिजल्ट देख सकेंगे।

फरवरी में आयोजित हुई थी परीक्षा

WBBSE द्वारा माध्यमिक परीक्षा 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा 10 दिनों तक चली और सभी पेपर एक ही शिफ्ट में आयोजित किए गए थे। इस साल परीक्षा में कुल 9,71,340 छात्रों ने हिस्सा लिया।

इनमें शामिल हैं:

4,26,733 लड़के

5,44,606 लड़कियां

1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार

बोर्ड के अनुसार परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 19 छात्रों को डिबार कर दिया गया था।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रिजल्ट घोषित होने के बाद स्क्रूटनी (Scrutiny) या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

WB Madhyamik Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर दिखाई दे रहे “Madhyamik Pariksha (SE) Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब नए पेज पर अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

बंगाल माध्यमिक रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने मूल मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट स्कूल से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही छात्र आगे की पढ़ाई के लिए कक्षा 11वीं में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम का चयन कर पाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक करें और किसी भी अफवाह या फर्जी वेबसाइट से बचें।

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