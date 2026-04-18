WB Board 10th Result Date: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) ने कक्षा 10वीं अर्थात माध्यमिक परीक्षा 2026 के परिणाम की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड के अनुसार, डब्ल्यूबी माध्यमिक परिणाम 2026, 8 मई 2026 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबासइट wbbse.wb.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

इस साल परीक्षा में शामिल हुए इतने छात्र

इस वर्ष WBBSE माध्य्मिक परीक्षा में कुल 9,71,340 छात्र शामिल हुए थे। इनमें 4,26,733 लड़के, 5,44,606 लड़कियां और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल हैं। इन उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए राज्यभर में परीक्षा के लिए कुल 2,682 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 945 मुख्य परीक्षा केंद्र और 1,737 सब-सेंटर शामिल थे।

कब हुई थी परीक्षा?

पश्चिम बंगाल बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी।

पश्चिम बंगाल बोर्ड पिछले 5 वर्षों का रिजल्ट ट्रेंड

2025: 2 मई को रिजल्ट जारी, पास प्रतिशत 86.56%
2024: 2 मई को रिजल्ट, पास प्रतिशत 83.61%
2023: 19 मई को रिजल्ट घोषित
2022: 3 जून को रिजल्ट
2021: 20 जुलाई को रिजल्ट

पश्चिम बंगाल बोर्ड रिजल्ट के पिछले वर्षों के ट्रेंड से साफ है कि बोर्ड द्वारा रिजल्ट आमतौर पर मई के पहले या दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी करता है।

पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?

डब्ल्यूबी माध्यमिक परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

रिजल्ट से संतुष्ट नहीं, तो क्या करें ?

पश्चिम बंगाल बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, जो छात्र परीक्षा में मिले अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह स्क्रूटिनी यानी रिचेकिंग के लिए के लिए आवेदन कर सकता है।

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WB Madhyamik Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Madhyamik Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए प्रिंट/डाउनलोड कर लें।

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Jansatta Education Expert Advice

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और WBBSE के नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें, ताकि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से बचा जा सके।