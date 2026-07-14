West Bengal Board Class 10 Timetable: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने कक्षा 10वीं की माध्यमिक परीक्षा 2027 का आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी टाइमटेबल के अनुसार, पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2027 की शुरुआत 15 फरवरी 2027 से होगी और परीक्षा 25 फरवरी 2027 को वैकल्पिक विषयों के साथ समाप्त होगी।

डब्ल्यूबीबीएसई माध्यमिक 2027 परीक्षा पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान प्रत्येक दिन केवल एक विषय की परीक्षा होगी। बोर्ड ने छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय देने की व्यवस्था की गई है।

WBBSE Madhyamik Exam Schedule 2027: महत्वपूर्ण तारीखें

तारीख दिन विषय 15 फरवरी 2027 सोमवार प्रथम भाषा 16 फरवरी 2027 मंगलवार द्वितीय भाषा 18 फरवरी 2027 गुरुवार इतिहास 19 फरवरी 2027 शुक्रवार भूगोल 22 फरवरी 2027 सोमवार गणित 23 फरवरी 2027 मंगलवार भौतिक विज्ञान 24 फरवरी 2027 बुधवार जीवन विज्ञान 25 फरवरी 2027 गुरुवार वैकल्पिक विषय

WBBSE Madhyamik 2027 परीक्षा में मिलेगा रिवीजन के लिए समय

बोर्ड ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विषयों के बीच गैप रखा है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, 17 फरवरी 2027 को छात्रों को तैयारी के लिए अवकाश मिलेगा। 20 और 21 फरवरी 2027 को सप्ताहांत होने के कारण छात्रों को अतिरिक्त समय मिलेगा और गणित परीक्षा से पहले छात्रों को रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

WBBSE Madhyamik Exam Timing 2027: परीक्षा का समय

पश्चिम बंगाल बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2027 के लिए समय इस प्रकार रहेगा:

प्रश्न पत्र पढ़ने का समय: सुबह 10:45 बजे से 11:00 बजे तक

उत्तर लिखने का समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती 15 मिनट केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे। इस दौरान छात्र उत्तर लिखना शुरू नहीं कर पाएंगे।

कुछ विषयों के लिए अलग हो सकता है परीक्षा समय

WBBSE के अनुसार, कुछ व्यावसायिक यानी वोकेशनल या विशेष वैकल्पिक विषयों की परीक्षा अवधि अलग हो सकती है। ऐसे विषयों की परीक्षा समाप्ति का समय दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक विषय के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

WBBSE Madhyamik Routine 2027 PDF कैसे डाउनलोड करें?

छात्र पश्चिम बंगाल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।

WBBSE Madhyamik 2027 Date Sheet Download करने के स्टेप्स

स्टेप 1. WBBSE की आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर दिए गए ‘Other Links’ सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. यहां ‘MP Examination Routine’ विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 4. Madhyamik Examination Routine 2027 PDF लिंक खोलें।

स्टेप 5. डेटशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

छात्रों को बोर्ड की सलाह

WBBSE ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले सभी विषयों की तारीख ध्यान से जांच लें और विषयों के क्रम के अनुसार तैयारी की योजना बनाएं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देशों की जानकारी रखें और बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होने वाले नए अपडेट लगातार देखते रहें।