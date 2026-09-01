WB NEET UG Round 1 Seat Allotment Result 2026: पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (WBMCC) ने एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के दौरान च्वाइस फिलिंग की थी, वे अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट wbmcc.nic.in पर चेक कर सकते हैं।

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों के लिए अगला चरण कॉलेज में रिपोर्ट करना और एडमिशन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना है। उपलब्ध अपडेट के मुताबिक, उम्मीदवार 1 सितंबर से 5 सितंबर 2026 तक आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सकते हैं।

WB NEET UG 2026 Round 1 Result कहां चेक करें?

उम्मीदवार अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट WBMCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। काउंसलिंग के तहत पश्चिम बंगाल की सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की स्टेट कोटा सीटों के साथ निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में निर्धारित स्टेट, मैनेजमेंट और मेडिकल कॉलेजों के एनआरआई कोटा की सीटों पर भी एडमिशन प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

1 से 5 सितंबर तक कॉलेज में रिपोर्टिंग

राउंड 1 में जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें तय समय के भीतर संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज, सीट अलॉटमेंट से जुड़े कागजात और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना चाहिए। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर उम्मीदवार की सीट पर असर पड़ सकता है।

सीट मिल गई तो अब क्या करें?

WB NEET UG Round 1 Seat Allotment Result चेक करने के बाद उम्मीदवारों के सामने मुख्य रूप से ये विकल्प होंगे:

आवंटित सीट स्वीकार करना: अगर उम्मीदवार को पसंद की सीट/कॉलेज मिल गया है तो वह रिपोर्टिंग और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

आगे की काउंसलिंग के लिए विकल्प: जिन उम्मीदवारों को उम्मीद के मुताबिक कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है, वे WBMCC के नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया और अपग्रेड विकल्प देख सकते हैं।

दस्तावेज सत्यापन: आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करते समय मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा सकता है।

किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन?

डब्ल्यूबी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य की 85 फीसदी स्टेट कोटा सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग WBMCC द्वारा संचालित की जा रही है। काउंसलिंग में नीट यूजी 2026 में सफल उम्मीदवारों की संबंधित श्रेणी और मेरिट के आधार पर सीट आवंटन किया जाता है।

इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार

कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवारों को सामान्य तौर पर ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड

नीट यूजी 2026 स्कोरकार्ड/रैंक कार्ड

सीट अलॉटमेंट लेटर

10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

वैध फोटो आईडी

पासपोर्ट साइज फोटो

जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

EWS प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

PwD प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

पश्चिम बंगाल डोमिसाइल से जुड़े दस्तावेज, जहां लागू हों

अन्य जरूरी काउंसलिंग दस्तावेज

उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग से पहले अपने आवंटित कॉलेज और WBMCC की ओर से जारी निर्देशों में दस्तावेजों की पूरी सूची जरूर देखनी चाहिए।

WBMCC Counselling 2026 में किन सीटों पर एडमिशन?

आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक, यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग के तहत सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की स्टेट कोटा सीट्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में भी निर्धारित कोटा की सीटें काउंसलिंग के जरिए भरी जा रही हैं।

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना WB NEET UG Round 1 Seat Allotment Result 2026 देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले WBMCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. UG Medical & Dental Counselling सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Round 1 Seat Allotment Result से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई देगा।

स्टेप 6. सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।

स्टेप 7. उसका प्रिंटआउट लेकर आगे की एडमिशन प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखें।

रिपोर्टिंग से पहले ये गलती न करें

सीट अलॉटमेंट मिलने के बाद उम्मीदवारों को सिर्फ रिजल्ट देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख, कॉलेज का पता, दस्तावेजों की सूची और फीस से जुड़े नियम ध्यान से जांचने चाहिए।

खास तौर पर उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए। यदि किसी कारण से उम्मीदवार रिपोर्ट नहीं करता है तो सीट पर उसका दावा प्रभावित हो सकता है।

आगे क्या होगा?

राउंड 1 के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया आगे के राउंड में बढ़ेगी। जिन उम्मीदवारों को पहली पसंद नहीं मिली है, वे डब्ल्यूबीएमसीसी द्वारा जारी अगले शेड्यूल के अनुसार आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

डब्ल्यूबीएमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर रिवाइज्ड शेड्यूल राउंड 1 और अन्य जरूरी नोटिस उपलब्ध कराए हैं। इसलिए उम्मीदवारों को आगे के राउंड, सीट अपग्रेड और रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए।

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