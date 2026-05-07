West Bengal Madhyamik 10th Result LIVE Updates: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) की ओर से कक्षा 10वीं परीक्षा परिणाम 2026 का ऐलान 8 मई 2026, शुक्रवार को होगा। इसी के साथ राज्य में 9 लाख से अधिक बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा जिन्होंने इस साल की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही रिजल्ट डिजिलॉकर और education.indianexpress.com पर भी उपलब्ध रहेगा।
WB 10th Result 2026: Date and Time
पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 8 मई को सुबह 9:30 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जा सकती है। रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) की आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर चेक किया जा सकता है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की विंडो सुबह 10:30 बजे से ओपन होगी।
लास्ट ईयर कैसा रहा था रिजल्ट?
पिछले साल वेस्ट बंगाल बोर्ड ने क्लास 10वीं का रिजल्ट 2 मई को जारी किया था। पिछले साल की परीक्षा 10 फरवरी से 22 फरवरी, 2025 के बीच आयोजित हुई थी। 2025 में वेस्ट बंगाल माध्यमिक एग्जाम का कुल पास परसेंटेज 86.56 फीसदी रहा था।
WB 10th Result 2026: How To Download Scorecard?
पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1. स्टूडेंट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर “Madhamik Pariksha (SE) Results 2026” पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब जो पेज ओपन होगा वहां अपने क्रेडेंशियल (रोल नंबर और जन्मतिथि) डालें और सबमिट करें।
स्टेप 4. रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
WB 10th Result 2026 LIVE Updates: रिजल्ट चेक कैसे करें?
पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के लिए Madhyamik Result 2026 चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
‘West Bengal Madhyamik Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। CAPTCHA भरकर सबमिट करें।
कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं।
WB 10th Result 2026 LIVE Updates: कब आयोजित हुई थीं परीक्षा?
इस साल पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 फरवरी, 2026 से लेकर 12 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई थी। परीक्षा सुबह 10:45 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक सिंगल शिफ्ट में ही आयोजित हुई थीं।
WB 10th Result 2026 LIVE Updates: कितने लाख स्टूडेंट्स ने दी है परीक्षा?
इस साल माध्यमिक परीक्षा 2026 में करीब 9.71 लाख परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिनका रिजल्ट के लिए इंतजार खत्म होने वाला है।
WB 10th Result 2026 LIVE Updates: स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट का लिंक कब एक्टिव होगा?
रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट का लिंक करीब 1 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। रिजल्ट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर एक्टिव होगा।
WB 10th Result 2026: रिजल्ट जारी होने का समय और तारीख
पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 8 मई को सुबह 9:30 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जा सकती है।
WB 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद कहां करें चेक?
पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर परिणाम चेक कर पाएंगे।
WB 10th Result 2026 LIVE: प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी होगा रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा।
WB 10th Result 2026 LIVE: कल जारी होगा पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा परिणाम 2026 का ऐलान 8 मई 2026, शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे किया जाएगा।