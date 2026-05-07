West Bengal Madhyamik 10th Result LIVE Updates: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) की ओर से कक्षा 10वीं परीक्षा परिणाम 2026 का ऐलान 8 मई 2026, शुक्रवार को होगा। इसी के साथ राज्य में 9 लाख से अधिक बच्चों का इंतजार खत्म हो जाएगा जिन्होंने इस साल की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही रिजल्ट डिजिलॉकर और education.indianexpress.com पर भी उपलब्ध रहेगा।

WB 10th Result 2026: Date and Time

पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 8 मई को सुबह 9:30 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जा सकती है। रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) की आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर चेक किया जा सकता है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की विंडो सुबह 10:30 बजे से ओपन होगी।

लास्ट ईयर कैसा रहा था रिजल्ट?

पिछले साल वेस्ट बंगाल बोर्ड ने क्लास 10वीं का रिजल्ट 2 मई को जारी किया था। पिछले साल की परीक्षा 10 फरवरी से 22 फरवरी, 2025 के बीच आयोजित हुई थी। 2025 में वेस्ट बंगाल माध्यमिक एग्जाम का कुल पास परसेंटेज 86.56 फीसदी रहा था।

WB 10th Result 2026: How To Download Scorecard?

पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. स्टूडेंट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर “Madhamik Pariksha (SE) Results 2026” पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब जो पेज ओपन होगा वहां अपने क्रेडेंशियल (रोल नंबर और जन्मतिथि) डालें और सबमिट करें।

स्टेप 4. रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

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