West Bengal Board Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने WB Madhyamik Result 2026 घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब छात्र पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 10वीं परिणाम 2026 को आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in और wbresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और डब्ल्यूबी माध्यमिक रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी यहां मिलेगी।

West Bengal 10th Result 2026 LIVE Update Direct Link

इस साल WBBSE Madhyamik परीक्षा 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर और कैप्चा की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे।

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र IE Education Portal पर भी अपना बंगाल बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

WB माध्यमिक परिणाम 2026 की मुख्य बातें

परीक्षा बोर्ड: West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE)

परीक्षा का नाम: WB Madhyamik Exam 2026

रिजल्ट डेट: 8 मई 2026

आधिकारिक वेबसाइट: wbbse.wb.gov.in

रिजल्ट मोड: ऑनलाइन

जरूरी डिटेल: रोल नंबर और कैप्चा

पासिंग मार्क्स: 33 प्रतिशत

इतने छात्रों ने दी परीक्षा

इस वर्ष कुल 9,71,340 छात्रों ने WB Madhyamik परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें 4,26,733 लड़के, 5,44,606 लड़कियां और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

How To Download WB Madhyamik Result 2026

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in या wbresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “WB Madhyamik Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

DigiLocker पर भी मिलेगा रिजल्ट

छात्र अपना WB Board 10th Result 2026 DigiLocker के जरिए भी देख सकते हैं। डिजिटल मार्कशीट भविष्य में एडमिशन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी होगी।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

WB Madhyamik परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है। यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह रिजल्ट जारी होने के बाद स्क्रूटनी (Scrutiny) के लिए आवेदन कर सकता है।

पिछले वर्षों का पास प्रतिशत

वर्ष पास प्रतिशत

2025- 86.56%

2024- 83.61%

2023- रिजल्ट 19 मई को जारी

2022- रिजल्ट 3 जून को जारी

पिछले साल लगभग 9.84 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और परीक्षा राज्यभर के 2,683 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

कहां चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं:

wbbse.wb.gov.in

wbresults.nic.in