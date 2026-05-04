WB Madhyamik Result Date 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) ने माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 10) 2026 के रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड के अनुसार, पश्चिम बंगाल माध्यमिक परिणाम 2026 8 मई 2026 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी, जबकि छात्र अपने अंक से 10:15 बजे ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। प्रतियोगी आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in और wbbse.wb.gov.in पर डेवलपर स्कोर अपनाकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

कब हुई थी परीक्षा?

माध्यमिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 फरवरी से 12 फरवरी के बीच पेन-एंड-पेपर मोड में किया गया था। इस साल करीब 9.71 लाख छात्र राज्यभर के 2,682 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हुए थे।

West Bengal Madhyamik Result 2026 ऐसे चेक करें

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. ‘West Bengal Madhyamik Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा CAPTCHA भरें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

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