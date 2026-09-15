Vishwakarma Puja Holiday 2026: सितंबर का महीना छात्रों के लिए छुट्टियों से भरा रहने वाला है। अब विश्वकर्मा पूजा 2026 के चलते पश्चिम बंगाल समेत उन राज्यों में जहां यह पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है, स्कूल-कॉलेज के छात्रों को लगातार चार दिन की छुट्टी मिलने की संभावना जताई जा रही है। 17 सितंबर से शुरू होने वाला यह संभावित ब्रेक 20 सितंबर तक जा सकता है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के आसपास शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी पड़ रही है। हालांकि, चार दिन की छुट्टी हर राज्य और हर शिक्षण संस्थान में एक जैसी लागू होगी, यह तय नहीं है।

2026 में विश्वकर्मा पूजा कब है?

इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी, जिसे पश्चिम बंगाल की उच्च शिक्षा संबंधी आधिकारिक छुट्टी सूची में भी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप में दर्ज किया गया है। विश्वकर्मा पूजा विशेष रूप से कारखानों, वर्कशॉप, तकनीकी संस्थानों और ऐसे कार्यस्थलों में महत्वपूर्ण पर्व है, जहां मशीनों और औजारों की पूजा की जाती है।

17 से 20 सितंबर तक कैसे बन रहा है छुट्टी का मौका?

छुट्टियों का संभावित क्रम इस तरह समझ सकते हैं:

तारीख दिन अवसर 17 सितंबर 2026 गुरुवार विश्वकर्मा पूजा 18 सितंबर 2026 शुक्रवार राज्य/संस्थान के निर्णय पर निर्भर 19 सितंबर 2026 शनिवार साप्ताहिक अवकाश 20 सितंबर 2026 रविवार साप्ताहिक अवकाश

यही वजह है कि कुछ राज्यों और शिक्षण संस्थानों में छात्रों को चार दिन के लंबे वीकेंड का लाभ मिल सकता है। लेकिन 18 सितंबर को छुट्टी होगी या नहीं, यह संबंधित राज्य सरकार अथवा स्कूल-कॉलेज के छुट्टी कैलेंडर पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बंगाल में तारीख को लेकर क्या अपडेट है?

पश्चिम बंगाल की उपलब्ध आधिकारिक उच्च शिक्षा छुट्टी सूची में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर दर्ज है। वहीं 14 सितंबर की एक बाद की रिपोर्ट में राज्य सरकार की ओर से छुट्टी की तारीख 18 सितंबर किए जाने का दावा किया गया है और इसे सरकारी कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों पर लागू बताया गया है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को अपने स्कूल/कॉलेज की ताजा सूचना को अंतिम मानना चाहिए।

क्या पूरे देश में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे?

विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी पूरे देश के स्कूल-कॉलेजों के लिए एक समान राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। अलग-अलग राज्यों में छुट्टी की व्यवस्था अलग हो सकती है। इसके अलावा किसी राज्य में सरकारी संस्थानों के लिए छुट्टी होने के बावजूद निजी स्कूल या कॉलेज अपने अकादमिक कैलेंडर के अनुसार फैसला ले सकते हैं। इसलिए अगर आप 17 से 20 सितंबर के बीच छुट्टी की योजना बना रहे हैं तो अपने संस्थान की ओर से जारी नोटिस जरूर देख लें।

किन राज्यों में विश्वकर्मा पूजा का खास महत्व है?

विश्वकर्मा पूजा मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में इस पर्व का विशेष महत्व है। हालांकि दूसरे राज्यों में भी औद्योगिक क्षेत्रों, फैक्ट्रियों और वर्कशॉप में विश्वकर्मा पूजा आयोजित की जाती है। इसलिए स्कूल-कॉलेज की छुट्टी का नियम राज्य-दर-राज्य अलग हो सकता है।

सितंबर में छात्रों को मिल सकती हैं कई छुट्टियां

विश्वकर्मा पूजा के अलावा सितंबर में अलग-अलग राज्यों में कई धार्मिक और क्षेत्रीय पर्वों के कारण स्कूलों और कॉलेजों के कैलेंडर में छुट्टियां रहती हैं। यही वजह है कि इस महीने छात्रों के लिए लगातार या आसपास की छुट्टियों का सिलसिला देखने को मिल सकता है। हालांकि, छुट्टी की संख्या को लेकर किसी एक राज्य का कैलेंडर पूरे देश पर लागू नहीं होता।

छुट्टी को लेकर छात्रों को क्या करना चाहिए?

अगर आपके स्कूल या कॉलेज में 17 सितंबर की छुट्टी घोषित है, तो शनिवार और रविवार के साथ लंबा ब्रेक बन सकता है। लेकिन 18 सितंबर की छुट्टी को स्वतः मान लेना सही नहीं होगा।

छात्रों को चाहिए कि, वह स्कूल/कॉलेज का नया नोटिस देखें और राज्य सरकार के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर की जांच करें। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास या परीक्षा का कोई कार्यक्रम है तो उसे जरूर देखें। 18 सितंबर को छुट्टी है या नहीं, इसकी पुष्टि संस्थान से करें।