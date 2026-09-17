Vishwakarma Diwas 2026: हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा को हिंदू परंपरा में शिल्प, निर्माण और वास्तुकला से जुड़े देवता के रूप में माना जाता है। इस दिन मशीनों, औजारों और कार्यस्थलों की पूजा करने की परंपरा है। 2026 में भी विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाई जा रही है।

लेकिन छात्रों के लिए विश्वकर्मा दिवस का महत्व केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। इसे कौशल, मेहनत, तकनीकी ज्ञान, रचनात्मकता और नवाचार से जोड़कर भी देखा जा सकता है। खासतौर पर इंजीनियरिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और तकनीकी शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे सकता है।

छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है विश्वकर्मा दिवस?

विश्वकर्मा दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। आज के दौर में पढ़ाई के साथ किसी काम को करने की व्यावहारिक क्षमता और तकनीकी कौशल भी महत्वपूर्ण हैं।

2022 में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित आईटीआई के कौशल दीक्षांत समारोह में भी कौशल विकास को शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया था। उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जरूरत बताई थी। यानी छात्रों के लिए विश्वकर्मा दिवस को ‘सीखते रहने और अपने हुनर को निखारते रहने’ के संदेश के तौर पर देखा जा सकता है।

किताबी ज्ञान के साथ स्किल सीखने की शिक्षा

विश्वकर्मा दिवस छात्रों को सबसे पहली सीख देता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के साथ ऐसा कौशल भी विकसित करना जरूरी है जिसका इस्तेमाल वास्तविक जीवन में किया जा सके।

उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग छात्र किसी मशीन, सॉफ्टवेयर या तकनीक को सिर्फ किताब में पढ़ने के बजाय उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल सीख सकते हैं। इसी तरह ITI और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी अपने ट्रेड से जुड़े व्यावहारिक कौशल को मजबूत कर सकते हैं।

मेहनत और श्रम का सम्मान

विश्वकर्मा पूजा में औजारों और मशीनों की पूजा की जाती है। इसके पीछे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश श्रम और मेहनत का सम्मान भी है। हर काम में किसी न किसी तरह के कौशल और मेहनत की जरूरत होती है। इंजीनियर, कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, कारीगर या कोई अन्य प्रोफेशनल—हर क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए छात्रों को अपने साथ-साथ दूसरों के काम और हुनर का सम्मान करना सीखना चाहिए।

Innovation यानी कुछ नया करने की प्रेरणा

भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और शिल्प-कौशल से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि छात्रों के लिए यह दिन नई चीजें बनाने और समस्याओं का समाधान खोजने की प्रेरणा से भी जोड़ा जा सकता है। यही सोच आगे चलकर इनोवेशन और उद्यमशीलता की नींव बन सकती है।

अपने औजारों और तकनीक की अहमियत समझें

विश्वकर्मा पूजा में औजारों और मशीनों की पूजा की परंपरा है। छात्रों के लिए इसका आधुनिक अर्थ यह हो सकता है कि वे अपने टूल्स और तकनीक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखें। आज किसी विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल, लैब उपकरण या अन्य तकनीकी संसाधन उसके सीखने के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। इनका सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने के बजाय विद्यार्थी इन्हें अपनी पढ़ाई और कौशल विकास का माध्यम बना सकते हैं।

लगातार सीखते रहने की आदत

टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज उपयोगी है, उसमें कल नए बदलाव आ सकते हैं। इसलिए छात्रों के लिए विश्वकर्मा दिवस की एक बड़ी सीख है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यही विचार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में दिखाई देता है। 2022 में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान भी युवाओं को लगातार अपने कौशल को अपडेट करने का संदेश दिया गया था।

Skill को करियर से जोड़ने की सीख

विश्वकर्मा दिवस छात्रों को यह सोचने का मौका भी देता है कि उनकी रुचि और कौशल को भविष्य के करियर से कैसे जोड़ा जा सकता है। किसी छात्र की रुचि मशीनों में है तो वह इंजीनियरिंग, आईटीआई या तकनीकी ट्रेड की दिशा में आगे बढ़ सकता है। किसी को डिजाइन और निर्माण पसंद है तो वह इससे जुड़े क्षेत्रों में करियर तलाश सकता है।

सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना भी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को आधुनिक प्रशिक्षण, टूलकिट, क्रेडिट और बाजार से जोड़ने पर केंद्रित है। योजना के तहत 18 पारंपरिक ट्रेड शामिल हैं।

नौकरी खोजने के साथ नौकरी देने की सोच

कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विद्यार्थी भविष्य में सिर्फ नौकरी तलाशने वाला न बने, बल्कि अपने कौशल के आधार पर रोजगार पैदा करने के बारे में भी सोच सके। उदाहरण के तौर पर कोई विद्यार्थी तकनीकी कौशल सीखने के बाद अपना सर्विस सेंटर, वर्कशॉप, डिजाइन स्टूडियो, टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस या अन्य उद्यम शुरू कर सकता है।

2022 के कौशल दीक्षांत समारोह में भी कौशल प्रशिक्षण को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ते हुए इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रशिक्षित युवा जॉब सीकर्स से से जॉब क्रिएटर्स बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

विश्वकर्मा दिवस छात्रों को देता है ये खास संदेश

आज के समय में छात्रों के लिए सिर्फ डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता। एजुकेशन+ स्किल+ इनोवेशन+ प्रैक्टिकल नॉलेज का संयोजन उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

विश्वकर्मा दिवस इसी विचार को समझने का एक अवसर देता है। छात्र इस दिन केवल पूजा और परंपरा तक सीमित न रहकर अपने कौशल को पहचानने, नई चीजें सीखने और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने का संकल्प ले सकते हैं।