भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने ‘विशाल भारती पब्लिक स्कूल’ से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की है। स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट में भी एल्युमनाई में कोहली के बारे में लिखा हुआ है। इस स्कूल को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। ए 1 ब्लॉक, ब्लॉक ए, पश्चिम विहार, नई दिल्ली, दिल्ली 110063 में स्थित निजी मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए DOE मानदंडों के अनुसार खुली सीटों के तहत प्रवेश के लिए मानदंडों में, 10 किलोमीटर से कम की दूरी में रहने वालों के लिए 70 प्वॉइंट, 10 किलोमीटर से अधिक दूरी में रहने वालों के लिए 60 प्वॉइंट, इस स्कूल (VBPS) में पढ़ने वाले बच्चे का सिबलिंग के लिए 20 प्वॉइंट, सिंगल चाइल्ड के लिए 10 प्वॉइंट लगाकर कुल 100 प्वॉइंट में से दिए जाते हैं।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, स्कूल के दिनों में विराट का मनपसंद विषय इतिहास बताया जाता है। जबकि जिस विषय ने उन्हें परेशान किया वह गणित बताया जाता है। हालांकि क्रिकेट के मैदान में विराट के ‘गणित’ के सभी कायल हैं। उन्होंने 1998 में विराट कोहली ने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी ज्वॉइन की और पूरा फोकस क्रिकेट पर रखा।

बता दें कि, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निकले विराट ने फिलहाल सीरीज शुरू होने से पहले खुद को आइसोलेशन में रखा है और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उन्होंने हाल ही में ट्विटर पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वे काफी कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं।

That’s us on the computer screen!

Our dream of getting a picture with Virat Kohli has finally come truehttps://t.co/4krtYUaa6K

— Netflix India (@NetflixIndia) November 17, 2020