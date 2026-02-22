कल्पना कीजिए, आप किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। नीचे फैली हरियाली, दूर तक जाती नदी, छोटे-छोटे घर और आकाश की असीम छाया- सबकुछ एक दृष्टि में समा जाता है। दृश्य इतना व्यापक और मनोहारी होता है कि शब्द स्वतः निकल पड़ते हैं, क्या विहंगम दृश्य है! यही भाव ‘विहंगम’ शब्द में समाहित है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनका हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है। यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरुकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘विहंगम’ है।

विहंगम संस्कृत के दो मूल शब्दों विहायस् (आकाश/अंतरिक्ष) और गम (गमन करने वाला या जाने वाला) से मिलकर बना है। अर्थात विहंगम का अर्थ ‘आकाश में विचरण करने वाले की दृष्टि से देखा जाने वाला’ होता है।

जब हम कहते हैं ‘विहंगम दृश्य’ तो उसका अर्थ केवल सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि ऐसा दृश्य होता है जो विस्तृत, दूरगामी और व्यापक हो। इस तरह विहंगम दृश्य का अर्थ ‘ऊंचाई से देखा गया व्यापक और दूर तक फैला हुआ दृश्य’ होता है। पत्रकारिता, साहित्य और सामान्य बोलचाल में यह शब्द अक्सर प्राकृतिक दृश्यों, बड़ी सभाओं या विस्तृत परिदृश्यों के लिए प्रयुक्त होता है।

उदाहरण

पहाड़ की चोटी से शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है।

किले की प्राचीर से मैदान का विहंगम दृश्य मन मोह लेता है।

ड्रोन कैमरे ने शादी समारोह का विहंगम दृश्य कैद किया।

समानार्थी शब्द

विशाल, व्यापक, विस्तृत, दूरदर्शी (संदर्भानुसार)।

अभिप्राय

‘विहंगम’ एक ऐसा शब्द है जो भाषा की काव्यात्मक सुंदरता और दृष्टि की व्यापकता दोनों को साथ लेकर चलता है। यह हमें केवल दृश्य की सुंदरता नहीं, बल्कि उसे ऊंचाई और विस्तार से देखने की सोच भी देता है। हिंदी की यही विशेषता है- एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

