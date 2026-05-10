कल्पना कीजिए, किसी क्षेत्र, संस्था या समाज में एक व्यक्ति, समूह या विचार इतना प्रभावशाली हो जाए कि बाकी सभी पर उसका असर साफ दिखाई देने लगे। उसकी शक्ति, पकड़ या प्रभुत्व हर जगह महसूस हो। यही स्थिति ‘वर्चस्व’ कहलाती है। ‘वर्चस्व’ केवल ताकत नहीं, बल्कि किसी क्षेत्र में स्थापित प्रभाव, प्रभुत्व और श्रेष्ठ स्थिति को व्यक्त करता है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है। यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘वर्चस्व’ है।

शब्द-रचना

यह संस्कृत मूल का शब्द है। इसका संबंध प्रभुत्व और प्रभाव से है। आधुनिक हिंदी में इसे एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह शब्द सामान्यतः उस स्थिति के लिए प्रयोग होता है, जहां किसी व्यक्ति, संगठन, विचारधारा या देश का प्रभाव दूसरों की तुलना में अधिक हो।

वर्चस्व: प्रभुत्व, प्रभाव, श्रेष्ठता या दबदबा।

शब्द का महत्व

‘वर्चस्व’ शब्द राजनीति, खेल, समाज, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। जैसे किसी टीम का खेल में वर्चस्व, किसी विचारधारा का समाज पर वर्चस्व या किसी देश का वैश्विक राजनीति में वर्चस्व। यह शब्द केवल शक्ति नहीं, बल्कि लंबे समय तक बने प्रभाव और नियंत्रण को भी दर्शाता है।

उदाहरण

बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व देखने को मिला।

आधुनिक राजनीति में सोशल मीडिया का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है।

एक समय विश्व क्रिकेट में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का वर्चस्व होता था।

विश्व क्रिकेट में कई वर्षों से भारत की टी20 टीम का वर्चस्व बना है।

स्मार्टफोन के बाजार में कुछ गिनी-चुनी कंपनियों का ही वर्चस्व है।

तकनीक के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है।

समानार्थी शब्द: प्रभुत्व, दबदबा, आधिपत्य, प्रभाव।

प्रभुत्व, दबदबा, आधिपत्य, प्रभाव। विलोम शब्द: जो किसी के प्रभाव के नीचे दब गया हो अर्थात अधीनता या गौणता।

अभिप्राय

‘वर्चस्व’ एक ऐसा शब्द है जो प्रभाव, शक्ति और प्रभुत्व की स्थिति को व्यक्त करता है। यह हमें यह समझाता है कि किसी भी क्षेत्र में लगातार प्रभाव बनाए रखना ही वास्तविक वर्चस्व होता है। हिंदी की यही विशेषता है- एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है और वह उसके जवाब में कभी विरोध के रूप में, कभी न्याय पाने के लिए उचित कदम उठाता है। यही स्थिति ‘प्रतिकार’ कहलाती है। प्रतिकार का सही अर्थ जानने के लिए क्लिक करें।