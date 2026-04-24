UBSE Uttarakhand Board Class 10th, 12th Result 2026 LIVE: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in, uaresults.nic.in पर जारी करेगा। यूके बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का प्रयोग करके अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया यहां मिलेगी।

यूके बोर्ड रिजल्ट 2026 की मुख्य जानकारी

यूके बोर्ड रिजल्ट डेट: 25 अप्रैल 2026

समय: सुबह 10:00 बजे

आधिकारिक वेबसाइट: ubse.uk.gov.in, uaresults.nic.in

यूके बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे करें रिजल्ट चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Class 10 या Class 12 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. गेट रिजल्ट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर लें।

परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी

इस साल हुई करीब 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था। यूके बोर्ड की लिखित परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 और प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चली थीं।

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