उत्तराखंड बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के रिजल्ट 2026 घोषित कर करने वाला है, जिसका संकेत DigiLocker द्वारा जारी की गई लेटेस्ट अपडेट मिलता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और डिजिलॉकर के अलावा अपना रिजल्ट Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।
उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने के प्लेटफॉर्म
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
ubse.uk.gov.in
uaresults.nic.in
Education.indianexpress.com
इस साल उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में कुल 2,15,252 छात्रों ने हिस्सा लिया।
कक्षा 10वीं: 1,12,266 छात्र
कक्षा 12वीं: 1,02,986 छात्र
UBSE बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच हुई थीं। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गईं।
UBSE Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट ऐसे करें चेक
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1. सबसे पहले UBSE की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “UBSE 10th Result 2026” या “UBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब नया पेज खुलेगा।
स्टेप 4. यहां अपना रोल नंबर/डेट ऑफ बर्थ/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 7. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
DigiLocker पर कैसे देखें उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026
स्टेप 1. DigiLocker वेबसाइट या ऐप खोलें।
स्टेप 2. अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
स्टेप 3. “Education” सेक्शन में जाएं।
स्टेप 4. UBSE रिजल्ट लिंक चुनें।
स्टेप 5. आवश्यक विवरण दर्ज करें।
स्टेप 6. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।
Uttarakhand Board Result 2026 Date LIVE: कहां चेक करें रिजल्ट
उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, छात्र आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और DigiLocker के जरिए अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।
Uttarakhand Board Result 2026 Date LIVE: पूरी हुई मूल्यांकन प्रक्रिया
उत्तराखंड बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और अब डेटा वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है।
UBSE 10th, 12th Result 2026 Date LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। Uttarakhand Board of School Education (UBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट अप्रैल के अंत तक घोषित किए जाने की संभावना है।