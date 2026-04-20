उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने यह कंफर्म किया है कि उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को है इंतजार

इस साल उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 2.15 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। जानकारी के मुताबिक, हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। पिछले साल यानी 2025 में यह रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी हुआ था।

Manipur HSE 12th Result 2026 (OUT): मणिपुर बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, cohsem.nic.in पर डायरेक्ट लिंक से चेक करें परिणाम

कब आयोजित हुई थीं परीक्षा?

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच पूरे राज्य में आयोजित किया था। 10वीं की परीक्षा 23 फरवरी से 20 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित हुई थी। यह परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी।

लास्ट ईयर का रिजल्ट कैसा था?

साल 2025 में उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी किया गया था। पिछले साल 10वीं में कुल 90.77 फीसदी स्टूडेंट पास हुए थे जबकि 12वीं में कुल 88.20 फीसदी बच्चे पास हुए थे।

रिजल्ट जारी होने के बाद कहां और कैसे चेक करें परिणाम

स्टेप 1. सबसे पहले UBSE की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “UBSE 10th Result 2026” या “UBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब नया पेज खुलेगा।

स्टेप 4. यहां अपना रोल नंबर/डेट ऑफ बर्थ/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।