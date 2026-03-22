कल्पना कीजिए आप किसी महत्वपूर्ण परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज है। मन बार-बार उसी बात पर लौट रहा है। हल्की बेचैनी के साथ उत्सुकता भी बनी है। यही भावना ‘उत्कंठा’ कहलाती है। ‘उत्कंठा’ केवल उत्सुकता नहीं, बल्कि किसी बात को जानने या पाने की तीव्र इच्छा और हल्की व्याकुलता का मिश्रण है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनका हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है।

जनसत्ता.कॉम की यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। ‘सही हिंदी’ मुहिम आज की कड़ी का शब्द उत्कंठा है।

उत्कंठा का अर्थ

उत्कंठा: उत् + कंठ + आ (उपसर्ग+मूल शब्द+प्रत्यय)

उत् + कंठ + आ (उपसर्ग+मूल शब्द+प्रत्यय) उत्: यह एक संस्कृत उपसर्ग है। इसका अर्थ ‘ऊपर की ओर’ या ‘तीव्र ’ है।

यह एक संस्कृत उपसर्ग है। इसका अर्थ ‘ऊपर की ओर’ या ‘तीव्र ’ है। कंठ: यह मुख्य शब्द है। इसका अर्थ ‘गला’ है।

यह मुख्य शब्द है। इसका अर्थ ‘गला’ है। आ: यह एक स्त्रीवाचक प्रत्यय है। यह इस शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाता है।

‘उत्कंठा’ का शाब्दिक अर्थ गले को ऊपर उठाना। जब कोई व्यक्ति किसी के आने की या किसी चीज की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा करता है तो वह अपना गला ऊपर उठाकर रास्ता देखता है। इसी क्रिया में ‘उत्कंठा’ शब्द का भावार्थ (तीव्र इच्छा, बेचैनी, लालसा या बेसब्री) छिपा हुआ है। अर्थात् ऐसी अवस्था जिसमें भावना तीव्र होकर भीतर से ऊपर उठती है। सामान्य अर्थ में इसका मतलब किसी चीज को जानने या पाने की तीव्र उत्सुकता या व्याकुलता है।

शब्द का महत्व

‘उत्कंठा’ एक गहरी भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करने वाला शब्द है। यह केवल साधारण जिज्ञासा नहीं, बल्कि उस स्थिति को दर्शाता है जब मन किसी बात के प्रति अत्यधिक उत्सुक और थोड़ा व्याकुल हो जाता है। साहित्य, पत्रकारिता और दैनिक जीवन में इसका प्रयोग अक्सर किसी प्रतीक्षा, आशा या बेचैनी के संदर्भ में किया जाता है।

उदाहरण

परिणाम जानने की उत्कंठा में विद्यार्थी बार-बार वेबसाइट देख रहे थे।

वर्षों बाद बेटे से मिलने की उत्कंठा में मां की आंखें दरवाजे पर ही टिकी थीं।

अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को जानने की उत्कंठा ने ही मनुष्य को चंद्रमा तक पहुंचाया।

पसंदीदा वेबसीरीज का अगला सत्र देखने के लिए दर्शकों में लगातार उत्कंठा बढ़ती जा रही है।

समानार्थी शब्द

उत्सुकता, जिज्ञासा, व्याकुलता (संदर्भानुसार)।

अभिप्राय

उत्कंठा एक ऐसा शब्द है जो मन की तीव्र उत्सुकता और हल्की व्याकुलता को एक साथ व्यक्त करता है। यह बताता है कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भावनाओं का सशक्त माध्यम भी है। हिंदी की यही विशेषता है, एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

सही हिंदी में नीचे दिए गए शब्दों के बारे में पढ़ सकते हैं

सही हिंदी: जानिए ‘मर्म’ शब्द का अर्थ, सही प्रयोग, व्युत्पत्ति और उदाहरण

सही हिंदी: जानिए ‘नालंदा’ शब्द का अर्थ, सही प्रयोग, व्युत्पत्ति और उदाहरण

सही हिंदी: जानिए ‘नंदिनी’ शब्द का अर्थ, सही प्रयोग, व्युत्पत्ति और उदाहरण

सही हिंदी: जानिए ‘विंहगम’ शब्द का अर्थ, सही प्रयोग, व्युत्पत्ति और उदाहरण

सही हिंदी: जानिए ‘देशाटन’ शब्द का अर्थ, सही प्रयोग, व्युत्पत्ति और उदाहरण