UPTET 2026 Result Date, Time, Link Live Updates: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। आयोग ने अभी आधिकारिक तौर पर परिणाम की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

UPTET 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन मोड में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में किया गया था। इस परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। यह देश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 8 जुलाई को जारी की गई थी, जबकि उम्मीदवारों को 14 जुलाई तक आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड में निम्नलिखित जानकारियां होंगी।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

परीक्षा संबंधी अन्य विवरण

UPTET प्रमाण पत्र की वैधता

उत्तर प्रदेश सरकार ने UPTET प्रमाण पत्र की वैधता में बड़ा बदलाव किया है। पहले यह 5 वर्ष के लिए मान्य होता था, लेकिन अब इसे आजीवन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें केवल प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के कारण दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

UPTET 2026 पास करने के लिए कितने अंक चाहिए?

UPTET 2026 में सफल होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं।

श्रेणी न्यूनतम अंक सामान्य (General) 90/150 (60%) ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस 82/150 (करीब 55%)

निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

दो स्तरों पर हुई थी परीक्षा

UPTET 2026 दो पेपर में आयोजित की गई थी।

पेपर-1: कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

पेपर-2: कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए।

जो उम्मीदवार दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने की पात्रता चाहते थे, उन्होंने दोनों पेपर दिए थे।

ऐसे डाउनलोड करें UPTET Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट सुरक्षित रख लें।

क्या मेरिट लिस्ट भी जारी होगी?

रिजल्ट के साथ आयोग मेरिट लिस्ट भी जारी कर सकता है, जिसमें उम्मीदवार अपना नाम या रोल नंबर PDF में खोज सकेंगे। हालांकि, मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

UPTET पास करने के बाद क्या होगा?

UPTET केवल सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता परीक्षा है। परीक्षा पास करने से सीधे नौकरी नहीं मिलती। सफल उम्मीदवारों को राज्य सरकार या संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा जारी होने वाली आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में अलग से आवेदन करना होगा।

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