UPTET 2026 Result Date, Time, Link Live Updates: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी पूरी होने की खबर है। हालांकि, आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की निश्चित तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना UPTET स्कोरकार्ड upessc.up.gov.in पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण की आवश्यकता होगी।
2 से 4 जुलाई के बीच हुई थी UPTET परीक्षा
UPTET 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक किया गया था। परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में ऑफलाइन माध्यम से कराई गई थी। इस बार परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद आयोग ने 8 जुलाई को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी।
अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी में दिए गए जवाबों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 14 जुलाई 2026 तक का समय दिया गया था। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार किया जाना है।
UPTET Result में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन स्कोरकार्ड मिलेगा। इसमें परीक्षा और अभ्यर्थी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अपने नाम, रोल नंबर और अंकों की जांच जरूर करनी चाहिए।
स्कोरकार्ड में आमतौर पर ये विवरण देखे जा सकते हैं:
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर
संबंधित पेपर
प्राप्त अंक
क्वालिफाइंग स्टेटस
परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण
UPTET पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?
UPTET में क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक हासिल करने होते हैं। उपलब्ध मानकों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 90 अंक यानी 60 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।
वहीं, OBC, SC, ST और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 82 अंक यानी करीब 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। इन मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवार UPTET के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार होंगे।
UPTET Certificate अब कितने साल मान्य रहेगा?
UPTET प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर भी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब पात्रता प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि UPTET पास करने के बाद प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के कारण अभ्यर्थी को दोबारा TET परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, शिक्षक की नौकरी पाने के लिए केवल UPTET पास करना पर्याप्त नहीं है। संबंधित शिक्षक भर्ती में निर्धारित अन्य पात्रताएं और चयन प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी होगा।
UPTET में दो पेपर, किसके लिए कौन सा?
UPTET परीक्षा दो स्तरों के लिए आयोजित की जाती है। पेपर-1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं। वहीं, पेपर-2 कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए होता है। जो अभ्यर्थी दोनों स्तरों के लिए पात्रता चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर में शामिल होना होता है।
UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?
रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए तरीके से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1. सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in खोलें।
स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर UPTET Result 2026 से संबंधित लिंक तलाशें।
स्टेप 3. रिजल्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि भरें।
स्टेप 5. सबमिट करने के बाद UPTET स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए इसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।
क्या UPTET Result के साथ मेरिट लिस्ट आएगी?
UPTET परिणाम के साथ अलग से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या अनधिकृत वेबसाइट पर जारी दावे के बजाय UPESSC की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए।
UPTET पास करने के बाद सरकारी नौकरी पक्की?
यह बात उम्मीदवारों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि UPTET एक पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं। UPTET पास करने के बाद उम्मीदवार शिक्षक पदों के लिए आयोजित होने वाली संबंधित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के योग्य होते हैं।
अर्थात UPTET क्वालिफाई करने से सीधे शिक्षक की नौकरी नहीं मिलती। आगे जब राज्य सरकार या संबंधित भर्ती संस्था शिक्षक पदों के लिए वैकेंसी जारी करेगी, तब पात्र उम्मीदवारों को उस भर्ती की शर्तों के अनुसार आवेदन और चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा।
UPTET Result 2026: उम्मीदवार रखें इन बातों का ध्यान
रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण पेज खुलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में उम्मीदवार घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के साथ उसकी डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट देखने के लिए किन जानकारियों की होगी जरूरत?
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों के पास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि या पासवर्ड होना चाहिए। इन जानकारियों के बिना लॉगिन करने में परेशानी हो सकती है।
UPTET Result 2026 LIVE: पेपर-1 और पेपर-2 दोनों का रिजल्ट एक साथ आ सकता है
संभावना है कि आयोग पेपर-1 और पेपर-2 दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी करे। दोनों परीक्षाओं में शामिल उम्मीदवार अपने-अपने स्कोर अलग-अलग देख सकेंगे। आधिकारिक नोटिस में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी।
UPTET Result 2026 LIVE: यूपी टीईटी रिजल्ट की सबसे तेज अपडेट
UPTET Result 2026 जारी होते ही उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक, मेरिट लिस्ट और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराए जाएंगे। लाइव ब्लॉग के माध्यम से हर नई जानकारी लगातार साझा की जाएगी।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट से पहले वेबसाइट पर बढ़ सकता है ट्रैफिक
रिजल्ट जारी होने से पहले और बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर लाखों उम्मीदवार एक साथ विजिट करेंगे। ऐसे में वेबसाइट धीमी हो सकती है। उम्मीदवार घबराएं नहीं और कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें।
UPTET Result 2026 LIVE: UPTET प्रमाण पत्र की लाइफटाइम वैधता का फायदा
पहले UPTET प्रमाण पत्र की वैधता सीमित समय के लिए होती थी, लेकिन अब इसकी वैधता आजीवन कर दी गई है। इससे उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे भविष्य की शिक्षक भर्तियों में इसका उपयोग कर सकेंगे।
UPTET Result 2026 LIVE: क्या UPTET पास करना नौकरी की गारंटी है?
UPTET केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने के बाद उम्मीदवार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के पात्र बनते हैं। नौकरी के लिए अलग से भर्ती परीक्षा, मेरिट या चयन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद कौन-कौन से दस्तावेज संभालकर रखें?
UPTET रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड, एडमिट कार्ड, आवेदन पत्र और पहचान पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनकी जरूरत पड़ सकती है।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट में गलती मिले तो क्या करें?
यदि रिजल्ट या स्कोरकार्ड में नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर या अन्य जानकारी गलत दर्ज हो, तो उम्मीदवार तुरंत आयोग से संपर्क करें। किसी भी त्रुटि को समय रहते ठीक कराना जरूरी होगा ताकि आगे की भर्ती प्रक्रिया में परेशानी न हो।
UPTET Result 2026 LIVE: क्या मोबाइल से भी चेक कर सकेंगे रिजल्ट?
जी हां, UPTET Result 2026 मोबाइल फोन से भी आसानी से चेक किया जा सकेगा। उम्मीदवार अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट खोलकर लॉगिन डिटेल दर्ज करें। इसके बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होते ही डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को अपना स्कोरकार्ड तुरंत डाउनलोड कर लेना चाहिए। स्कोरकार्ड भविष्य की शिक्षक भर्ती, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं में काम आएगा। डाउनलोड करने के बाद इसकी डिजिटल और प्रिंट कॉपी दोनों सुरक्षित रखें।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट से पहले बढ़ी उम्मीदवारों की बेचैनी
UPTET 2026 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी उम्मीदवार रिजल्ट की तारीख को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
UPTET Result 2026 LIVE: खत्म होने वाला है इंतजार
UPTET Result 2026 का इंतजार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। लाखों उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। आयोग द्वारा रिजल्ट जारी करते ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपने लॉगिन डिटेल तैयार रखें और ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।
UPTET Result 2026 LIVE: आयोग जल्द दे सकता है अपडेट
UPTET 2026 रिजल्ट को लेकर उम्मीदवार लगातार आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रिजल्ट डेट जारी नहीं हुई है, लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी समय परिणाम घोषित किया जा सकता है। आयोग के अपडेट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद जरूर करें ये काम
UPTET Result 2026 डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें। स्कोरकार्ड में नाम, रोल नंबर और अंकों की जांच जरूर करें। भविष्य में शिक्षक भर्ती आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
UPTET Result 2026 LIVE: शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट
UPTET 2026 का रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए आगे की राह आसान होगी। अब सभी की नजर आयोग की ओर से आने वाले आधिकारिक अपडेट पर टिकी है।
UPTET Result 2026 LIVE: डायरेक्ट लिंक जल्द होगा एक्टिव
UPESSC की वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार सीधे अपने लॉगिन विवरण के माध्यम से स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट लिंक जारी होते ही उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दी जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही रिजल्ट डाउनलोड करें और किसी फर्जी लिंक से बचें।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद क्या होगा?
UPTET रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं में आवेदन कर सकेंगे। केवल UPTET पास करना नौकरी की गारंटी नहीं देता, बल्कि यह शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता प्रदान करता है। उम्मीदवारों को आगे आने वाली शिक्षक भर्ती की अधिसूचनाओं पर नजर रखनी होगी।
UPTET Result 2026 LIVE: कटऑफ पर रहेगी नजर
रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों की नजर UPTET कटऑफ पर भी रहेगी। कटऑफ उम्मीदवारों की श्रेणी और परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर महत्वपूर्ण होगी। हालांकि पात्रता परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक पहले से निर्धारित होते हैं। उम्मीदवारों को अपने अंक और कटऑफ की तुलना करके अपनी स्थिति समझने में मदद मिलेगी।
UPTET Result 2026 LIVE: नहीं होगा इंटरव्यू
UPTET एक पात्रता परीक्षा है, इसमें सफल होने के बाद उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं। इस परीक्षा के रिजल्ट में केवल उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति और अंक जारी किए जाते हैं। शिक्षक की नौकरी के लिए अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है, जिसमें संबंधित नियमों के अनुसार चयन किया जाता है।
UPTET Result 2026 LIVE: वेबसाइट क्रैश से बचने के लिए रखें धैर्य
रिजल्ट जारी होने के समय बड़ी संख्या में उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जिससे सर्वर धीमा हो सकता है। अगर वेबसाइट खुलने में परेशानी आए तो उम्मीदवार कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। रिजल्ट सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलत वेबसाइट पर जानकारी दर्ज करने से बचें।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट से पहले उम्मीदवार रखें ये दस्तावेज तैयार
UPTET Result 2026 जारी होने से पहले उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड जैसी जानकारी तैयार रखनी चाहिए। रिजल्ट जारी होने के बाद लॉगिन करने में इनकी जरूरत पड़ेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़े दस्तावेज भी सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
UPTET Result 2026 LIVE: मिलेगा प्रमाण पत्र
UPTET परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। नए नियमों के अनुसार इस प्रमाण पत्र की वैधता अब लाइफटाइम है। उम्मीदवार इसे भविष्य की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और आवेदन प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे।
UPTET Result 2026 LIVE: Merit List 2026 PDF भी होगी जारी
रिजल्ट के साथ आयोग की ओर से UPTET 2026 मेरिट लिस्ट PDF भी जारी की जा सकती है। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल होंगे। उम्मीदवार वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर उसमें अपना नाम या रोल नंबर खोज सकेंगे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए मेरिट लिस्ट और रिजल्ट की कॉपी सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होते ही ऐसे करें चेक
UPTET Result 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज करें। सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड कर भविष्य के लिए इसकी कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं।
UPTET Result 2026 LIVE: पास होने के लिए चाहिए इतने अंक
UPTET परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करना जरूरी है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से कम से कम 90 अंक यानी 60 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। वहीं OBC, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 55 प्रतिशत निर्धारित हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को करीब 82.5 अंक प्राप्त करने होंगे।
UPTET Result 2026 LIVE: Paper 1 और Paper 2 का रिजल्ट होगा जारी
UPTET 2026 परीक्षा दो पेपर में आयोजित की गई थी। पेपर-1 उन उम्मीदवारों के लिए था जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की पात्रता चाहते हैं। वहीं पेपर-2 कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया था। जो उम्मीदवार दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने की योग्यता चाहते थे, उन्होंने दोनों पेपर दिए थे। रिजल्ट में दोनों पेपर के स्कोर अलग-अलग जारी किए जा सकते हैं।
UPTET Result 2026 LIVE: रिजल्ट में क्या होगी जानकारी
UPTET 2026 का स्कोरकार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देख सकेंगे। रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा पेपर, प्राप्त अंक, कुल अंक, योग्यता स्थिति और अन्य विवरण शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। किसी भी गलती की स्थिति में आयोग से संपर्क किया जा सकता है।
UPTET Result 2026 LIVE: UPTET Result 2026 LIVE अपडेट यहां मिलेगा
UPTET Result 2026 से जुड़ी हर ताजा जानकारी उम्मीदवारों को लाइव ब्लॉग के माध्यम से मिलती रहेगी। आयोग द्वारा रिजल्ट की तारीख, लिंक एक्टिव होने और मेरिट लिस्ट जारी होने से जुड़े सभी अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किए जाएंगे। उम्मीदवारों को किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से बचना चाहिए और केवल UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से परेशानी आ सकती है।
UPTET Result 2026 LIVE: लाखों उम्मीदवारों की नजर UPESSC की वेबसाइट पर
UPTET 2026 परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जैसे ही रिजल्ट तैयार होगा, आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर देगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और लॉगिन डिटेल तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकें।
UPTET Result 2026 LIVE: किसी भी वक्त जारी हो सकता है रिजल्ट
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से रिजल्ट जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि आयोग ने अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि UPTET Result 2026 किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।