UPTET 2026 Result Date, Time, Link Live Updates: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी पूरी होने की खबर है। हालांकि, आयोग ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की निश्चित तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आयोग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना UPTET स्कोरकार्ड upessc.up.gov.in पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण की आवश्यकता होगी।

2 से 4 जुलाई के बीच हुई थी UPTET परीक्षा

UPTET 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक किया गया था। परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में ऑफलाइन माध्यम से कराई गई थी। इस बार परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद आयोग ने 8 जुलाई को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी।

अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी में दिए गए जवाबों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 14 जुलाई 2026 तक का समय दिया गया था। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार किया जाना है।

UPTET Result में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन स्कोरकार्ड मिलेगा। इसमें परीक्षा और अभ्यर्थी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अपने नाम, रोल नंबर और अंकों की जांच जरूर करनी चाहिए।

स्कोरकार्ड में आमतौर पर ये विवरण देखे जा सकते हैं:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर

संबंधित पेपर

प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण

UPTET पास करने के लिए कितने अंक जरूरी?

UPTET में क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक हासिल करने होते हैं। उपलब्ध मानकों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 90 अंक यानी 60 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

वहीं, OBC, SC, ST और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 82 अंक यानी करीब 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। इन मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवार UPTET के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार होंगे।

UPTET Certificate अब कितने साल मान्य रहेगा?

UPTET प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर भी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब पात्रता प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि UPTET पास करने के बाद प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के कारण अभ्यर्थी को दोबारा TET परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, शिक्षक की नौकरी पाने के लिए केवल UPTET पास करना पर्याप्त नहीं है। संबंधित शिक्षक भर्ती में निर्धारित अन्य पात्रताएं और चयन प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी होगा।

UPTET में दो पेपर, किसके लिए कौन सा?

UPTET परीक्षा दो स्तरों के लिए आयोजित की जाती है। पेपर-1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं। वहीं, पेपर-2 कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए होता है। जो अभ्यर्थी दोनों स्तरों के लिए पात्रता चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर में शामिल होना होता है।

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए तरीके से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in खोलें।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर UPTET Result 2026 से संबंधित लिंक तलाशें।

स्टेप 3. रिजल्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि भरें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद UPTET स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए इसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

क्या UPTET Result के साथ मेरिट लिस्ट आएगी?

UPTET परिणाम के साथ अलग से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या अनधिकृत वेबसाइट पर जारी दावे के बजाय UPESSC की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए।

UPTET पास करने के बाद सरकारी नौकरी पक्की?

यह बात उम्मीदवारों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि UPTET एक पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं। UPTET पास करने के बाद उम्मीदवार शिक्षक पदों के लिए आयोजित होने वाली संबंधित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के योग्य होते हैं।

अर्थात UPTET क्वालिफाई करने से सीधे शिक्षक की नौकरी नहीं मिलती। आगे जब राज्य सरकार या संबंधित भर्ती संस्था शिक्षक पदों के लिए वैकेंसी जारी करेगी, तब पात्र उम्मीदवारों को उस भर्ती की शर्तों के अनुसार आवेदन और चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा।

UPTET Result 2026: उम्मीदवार रखें इन बातों का ध्यान

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण पेज खुलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में उम्मीदवार घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के साथ उसकी डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा।

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