UPTET 2026 Result Date, Scorecard Link upessc.up.gov.in LIVE Update: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना UPTET Scorecard 2026 आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

स्कोरकार्ड में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, संबंधित पेपर, प्राप्त अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस समेत परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसकी डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखें।

UPTET 2026 परीक्षा कब हुई थी?

UPTET 2026 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में ऑफलाइन मोड में आयोजित हुई। इस बार परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी है।

परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग ने 8 जुलाई 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2026 थी। अब प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा।

UPTET Result 2026 में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्कोरकार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें सामान्यतः ये जानकारियां दर्ज होंगी:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर

संबंधित पेपर

प्राप्त अंक

कुल अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को अपना नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। किसी तरह की विसंगति होने पर आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए।

UPTET पास करने के लिए कितने अंक चाहिए?

UPTET में क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने होते हैं। उपलब्ध मानकों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 90 अंक यानी 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।

वहीं आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक में नियमानुसार छूट दी जाती है। उपलब्ध मानकों के अनुसार OBC, SC, ST और EWS वर्ग के लिए 82 अंक यानी करीब 55 प्रतिशत अंक निर्धारित बताए गए हैं। हालांकि उम्मीदवारों को अंतिम रूप से लागू श्रेणीवार मानकों के लिए आयोग की आधिकारिक सूचना जरूर देखनी चाहिए।

UPTET Certificate की वैधता अब आजीवन

UPTET क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि एक बार UPTET पास करने के बाद केवल प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की वजह से उम्मीदवार को दोबारा TET परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, UPTET पास करना सरकारी शिक्षक की नौकरी की गारंटी नहीं है। यह केवल शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता हासिल करने वाली परीक्षा है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रताएं पूरी करनी होंगी और भर्ती प्रक्रिया में सफल होना होगा।

UPTET में दो पेपर, किसके लिए कौन सा?

UPTET मुख्य रूप से दो स्तरों के लिए आयोजित किया जाता है।

पेपर-1: कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए।

पेपर-2: कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए।

जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक के स्तर के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर में शामिल होना होता है।

UPTET Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1: सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर UPTET Result 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 4: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5: सबमिट करने के बाद आपका UPTET Scorecard स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

क्या UPTET Result के साथ मेरिट लिस्ट जारी होगी?

UPTET रिजल्ट 2026 के साथ अलग से मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं, इस संबंध में फिलहाल आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में उम्मीदवारों को सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर प्रसारित दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरिट लिस्ट या कटऑफ से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने आने पर आयोग की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम माना जाना चाहिए।

क्या UPTET पास करने से सीधे मिलेगी सरकारी शिक्षक की नौकरी?

नहीं। UPTET एक Teacher Eligibility Test यानी पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं। UPTET पास करने के बाद उम्मीदवार संबंधित शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता पूरी होने पर आवेदन कर सकते हैं।

जब राज्य सरकार या संबंधित भर्ती संस्था शिक्षक पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी करेगी, तब उम्मीदवारों को उस भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया में सफल होने पर ही शिक्षक पद पर नियुक्ति मिल सकेगी। इसलिए UPTET क्वालिफाई करने का मतलब सीधे सरकारी शिक्षक की नौकरी मिलना नहीं है।

UPTET Result 2026 के समय इन बातों का रखें ध्यान

रिजल्ट जारी होते ही बड़ी संख्या में उम्मीदवार एक साथ वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इससे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण सर्वर स्लो हो सकता है या वेबसाइट कुछ समय के लिए नहीं खुल सकती है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद दोबारा वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक किया जा सकता है।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद स्कोरकार्ड की PDF कॉपी मोबाइल, कंप्यूटर या क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रखें। भविष्य में शिक्षक भर्ती के आवेदन, दस्तावेज सत्यापन या अन्य प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है।

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